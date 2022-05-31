У Генштабі ЗСУ розкрили нові дані про втрати загарбників з початку війни

Герої не вмирають!

Боксер спеціального призначення… Олег Прудкий - чемпіон України з боксу (входив до легендарної команди “Українські отамани”), з 2016-го - капітан спецпідрозділу КОРД. З початку війни виконував найскладніші спеціальні бойові завдання. Під час одного з них загинув, потрапивши під обстріл ворога. Йому було 30 років.