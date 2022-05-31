В Генштабе ВСУ раскрыли новые данные о потерях захватчиков с начала войны

Герої не вмирають!

Боксер специального назначения… Олег Прудкий - чемпион Украины по боксу (входил в легендарную команду "Украинские атаманы"), с 2016-го - капитан спецподразделения КОРД. С начала войны выполнял самые сложные боевые задачи. Во время одного из них погиб, попав под обстрел врага. Ему было 30 лет.