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У Генштабі заявили, що окупанти хочуть наступати на Миколаїв та Кривий Ріг

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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1 травня, 19:16
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Водночас російські загарбники зазнають великих втрат в Україні
Російські окупанти продовжують атакувати області України. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"
Російські окупанти продовжують атакувати області України. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 1 травня російські окупанти продовжують намагання повністю захопити Харківську та Луганську області, а також рвуться на Кривий Ріг та Миколаїв. Але у підсумку вороги зазнають величезних втрат живої сили та техніки.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України з території Республіки Білорусь, а також вчинення провокацій у районах, близьких до державного кордону України із звинуваченням у них підрозділів наших Сил оборони.

  • На Сіверському напрямку ворог обстрілював українські позиції в районі населеного пункту Сеньківка. Для уточнення розміщення наших військ на Сумському напрямку противник провів повітряну розвідку, застосовуючи БПЛА.

  • Надалі ймовірне проведення демонстраційних дій вздовж державного кордону України, а також відновлення вогневого ураження наших підрозділів та інфраструктури в прикордонних районах на зазначеному напрямку.

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  • На Слобожанському напрямку ворог обстрілював позиції Сил оборони з мінометів у районах населених пунктів Уди та Прудянка. Російські окупанти зазнали втрат у районі населеного пункту Старий Салтів.

  • На Ізюмському напрямку противник намагався вести наступальні дії, успіху не мав, зазнав втрат у живій силі та техніці.

  • На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, успіху не мав, також зазнав втрат.

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  • Російські окупанти безуспішно здійснювали штурмові дії в районі населених пунктів Озерне та Мар’їнка. Ворог зазнав втрат у районі населених пунктів Времівка та Зелене Поле.

  • На Південнобузькому напрямку противник силами визначених підрозділів веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.

  • Основні зусилля окупанти зосередили на Криворізькому напрямку. Вели артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів у районах Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки.

  • На Миколаївському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів.

  • З метою уточнення обстановки та виявлення позицій наших підрозділів противник провів повітряну розвідку із залученням БПЛА у східній частині Миколаївської та північно-західній частині Херсонської областей.

  • Російські окупанти продовжують протиправні дії проти громадян України на тимчасово зайнятих територіях. Перешкоджають вільному переміщенню наших громадян на не захоплену росіянами територію України.

  • Також загарбники продовжують спроби формувати систему так званої влади на тимчасово захоплених територіях.

Окупанти зазнають втрат. Фото: Генштаб ЗСУ

"Азов" у Маріуполі ліквідував 1157 окупантів та десятки танків

У захопленому Маріуполі полк "Азов" з початку повномасштабного наступу РФ знищив, за підтвердженими даними, 1157 осіб живої сили противника, також ще 840 – за непідтвердженими даними. Про це "Азов" повідомив у своєму Telegram-каналі.

Санітарні втрати – 520 підтверджено (3150 – за непідтвердженими даними).

Техніка супротивника:

  • танки – 49 знищено та 29 пошкоджено
  • БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено
  • БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено
  • БМД – 5 знищено
  • катер "Раптор" – 1 знищено
  • СУ-25 – 1 пошкоджено
  • ББМ "Тайфун" – 2 знищено, 2 пошкоджено
  • "Тигр" – 3 знищено, 2 пошкоджено
  • "Рись" – 2 знищено, 2 пошкоджено
  • вантажна техніка – 25 знищено, 8 пошкоджено

Крім того, було знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.

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Особовий склад
2
Літаки 192
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1026
Танки
5
ББМ 2471
ББМ
6
Артилерія 451
Артилерія
7
Засоби ППО 80
Засоби ППО
8
РСЗВ 151
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 245
БПЛА
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Слєсаренко Олександр Петрович - полковник медичної служби ЗСУ, начальник Чернігівського військового госпіталю. Ще в радянські часи медик пройшов афганську війну, де врятував сотні життів і був неодноразово представлений до нагород. Під час бомбувань Чернігова зумів організувати роботу шпиталю, сам проводив операції, рятуючи воїнів і цивільних. Нагороджений орденом Данила Галицького і “Золотою Зіркою” Героя України.
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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