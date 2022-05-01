У Генштабі заявили, що окупанти хочуть наступати на Миколаїв та Кривий Ріг

Водночас російські загарбники зазнають великих втрат в Україні

Російські окупанти продовжують атакувати області України. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 1 травня російські окупанти продовжують намагання повністю захопити Харківську та Луганську області, а також рвуться на Кривий Ріг та Миколаїв. Але у підсумку вороги зазнають величезних втрат живої сили та техніки.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України з території Республіки Білорусь, а також вчинення провокацій у районах, близьких до державного кордону України із звинуваченням у них підрозділів наших Сил оборони. Далі по темі Російська мова – це фейк Окупанти почали заселяти в будинки маріупольців невідомих людей У Маріуполі триває евакуація людей з "Азовсталі", в ООН ситуацію назвали дуже складною

На Сіверському напрямку ворог обстрілював українські позиції в районі населеного пункту Сеньківка. Для уточнення розміщення наших військ на Сумському напрямку противник провів повітряну розвідку, застосовуючи БПЛА.

Надалі ймовірне проведення демонстраційних дій вздовж державного кордону України, а також відновлення вогневого ураження наших підрозділів та інфраструктури в прикордонних районах на зазначеному напрямку. Реклама

На Слобожанському напрямку ворог обстрілював позиції Сил оборони з мінометів у районах населених пунктів Уди та Прудянка. Російські окупанти зазнали втрат у районі населеного пункту Старий Салтів.

На Ізюмському напрямку противник намагався вести наступальні дії, успіху не мав, зазнав втрат у живій силі та техніці.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, успіху не мав, також зазнав втрат. Реклама

Російські окупанти безуспішно здійснювали штурмові дії в районі населених пунктів Озерне та Мар’їнка. Ворог зазнав втрат у районі населених пунктів Времівка та Зелене Поле.

На Південнобузькому напрямку противник силами визначених підрозділів веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.

Основні зусилля окупанти зосередили на Криворізькому напрямку. Вели артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів у районах Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки.

На Миколаївському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів.

З метою уточнення обстановки та виявлення позицій наших підрозділів противник провів повітряну розвідку із залученням БПЛА у східній частині Миколаївської та північно-західній частині Херсонської областей.

Російські окупанти продовжують протиправні дії проти громадян України на тимчасово зайнятих територіях. Перешкоджають вільному переміщенню наших громадян на не захоплену росіянами територію України.

Також загарбники продовжують спроби формувати систему так званої влади на тимчасово захоплених територіях.

Окупанти зазнають втрат. Фото: Генштаб ЗСУ

"Азов" у Маріуполі ліквідував 1157 окупантів та десятки танків

У захопленому Маріуполі полк "Азов" з початку повномасштабного наступу РФ знищив, за підтвердженими даними, 1157 осіб живої сили противника, також ще 840 – за непідтвердженими даними. Про це "Азов" повідомив у своєму Telegram-каналі.

Санітарні втрати – 520 підтверджено (3150 – за непідтвердженими даними).

Техніка супротивника:

танки – 49 знищено та 29 пошкоджено

БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено

БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено

БМД – 5 знищено

катер "Раптор" – 1 знищено

СУ-25 – 1 пошкоджено

ББМ "Тайфун" – 2 знищено, 2 пошкоджено

"Тигр" – 3 знищено, 2 пошкоджено

"Рись" – 2 знищено, 2 пошкоджено

вантажна техніка – 25 знищено, 8 пошкоджено

Крім того, було знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.

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