В Генштабе заявили, что оккупанты хотят наступать на Николаев и Кривой Рог

При этом российские захватчики несут большие потери в Украине

Российские оккупанты продолжают атаковать области Украины. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 1 мая российские оккупанты продолжают попытки полностью захватить Харьковскую и Луганскую области, а также рвуться к Кривому Рогу и Николаеву. Но в результате враги несут огромные потери живой силы и техники.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, находящимся на территории Украины, с территории Республики Беларусь, а также осуществления провокаций в районах, расположенных в непосредственной близости от государственной границы Украины с обвинением в них подразделений наших Сил обороны.

На Северском направлении враг обстреливал украинские позиции в районе населенного пункта Сеньковка. Для уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник провел воздушную разведку с применением БПЛА.

В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины, а также возобновление огневого поражения наших подразделений и инфраструктуры в приграничных районах на указанном направлении.

На Слобожанском направлении враг обстреливал позиции Сил обороны из минометов в районах населенных пунктов Уды и Прудянка. Российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Старый Салтов.

На Изюмском направлении противник пытался вести наступательные действия, успеха не имел, понес потери в живой силе и технике.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, успеха не имел, также понес потери.

Российские оккупанты безуспешно совершали штурмовые действия в районе населенных пунктов Озерное и Марьинка. Враг понес потери в районе населенных пунктов Времовка и Зеленое Поле.

На Южнобугском направлении противник силами определенных подразделений ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

Основные усилия оккупанты сосредоточили на Криворожском направлении. Вели артиллерийский огонь по позициям наших подразделений в районах Таврического, Осокоровки, Трудолюбовки и Князевки.

На Николаевском направлении враг проводит перегруппировку подразделений.

В целях уточнения обстановки и выявления позиций наших подразделений противник провел воздушную разведку с привлечением БПЛА в восточной части Николаевской и северо-западной части Херсонской области.

Российские оккупанты продолжают противоправные действия против граждан Украины на временно занятых территориях. Препятствуют свободному перемещению наших граждан на не захваченной россиянами территории Украины.

Также захватчики продолжают попытки формировать систему так называемой власти на временно захваченных территориях.

Оккупанты несут потери. Фото: Генштаб ВСУ

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"Азов" в Мариуполе ликвидировал 1157 оккупантов и десятки танков

В захваченном Мариуполе полк "Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил, по подтвержденным данным, 1157 человек живой силы противника, еще 840 – по неподтвержденным данным. Об этом "Азов" сообщил в своем Telegram-канале.

Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3150 – по неподтвержденным данным).

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Техника противника:

танки – 49 уничтожено и 29 повреждено

БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено

БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено

БМД – 5 уничтожено

катер "Раптор" – 1 уничтожен

СУ-25 – 1 поврежден

ББМ "Тайфун" – 2 уничтожены, 2 повреждены

"Тигр" – 3 уничтожены, 2 повреждены

"Рысь" – 2 уничтожены, 2 повреждены

грузовая техника – 25 уничтожено, 8 повреждено

Кроме того, уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения врага.

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