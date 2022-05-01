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В Генштабе заявили, что оккупанты хотят наступать на Николаев и Кривой Рог

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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1 мая, 19:16
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При этом российские захватчики несут большие потери в Украине
Российские оккупанты продолжают атаковать области Украины. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты продолжают атаковать области Украины. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 1 мая российские оккупанты продолжают попытки полностью захватить Харьковскую и Луганскую области, а также рвуться к Кривому Рогу и Николаеву. Но в результате враги несут огромные потери живой силы и техники.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, находящимся на территории Украины, с территории Республики Беларусь, а также осуществления провокаций в районах, расположенных в непосредственной близости от государственной границы Украины с обвинением в них подразделений наших Сил обороны.
  • На Северском направлении враг обстреливал украинские позиции в районе населенного пункта Сеньковка. Для уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник провел воздушную разведку с применением БПЛА.
  • В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины, а также возобновление огневого поражения наших подразделений и инфраструктуры в приграничных районах на указанном направлении.
  • На Слобожанском направлении враг обстреливал позиции Сил обороны из минометов в районах населенных пунктов Уды и Прудянка. Российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Старый Салтов.
  • На Изюмском направлении противник пытался вести наступательные действия, успеха не имел, понес потери в живой силе и технике.
  • На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, успеха не имел, также понес потери.
  • Российские оккупанты безуспешно совершали штурмовые действия в районе населенных пунктов Озерное и Марьинка. Враг понес потери в районе населенных пунктов Времовка и Зеленое Поле.
  • На Южнобугском направлении противник силами определенных подразделений ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.
  • Основные усилия оккупанты сосредоточили на Криворожском направлении. Вели артиллерийский огонь по позициям наших подразделений в районах Таврического, Осокоровки, Трудолюбовки и Князевки.
  • На Николаевском направлении враг проводит перегруппировку подразделений.
  • В целях уточнения обстановки и выявления позиций наших подразделений противник провел воздушную разведку с привлечением БПЛА в восточной части Николаевской и северо-западной части Херсонской области.
  • Российские оккупанты продолжают противоправные действия против граждан Украины на временно занятых территориях. Препятствуют свободному перемещению наших граждан на не захваченной россиянами территории Украины.
  • Также захватчики продолжают попытки формировать систему так называемой власти на временно захваченных территориях.

Оккупанты несут потери. Фото: Генштаб ВСУ

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"Азов" в Мариуполе ликвидировал 1157 оккупантов и десятки танков

В захваченном Мариуполе полк "Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил, по подтвержденным данным, 1157 человек живой силы противника, еще 840 – по неподтвержденным данным. Об этом "Азов" сообщил в своем Telegram-канале.

Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3150 – по неподтвержденным данным).

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Техника противника:

  • танки – 49 уничтожено и 29 повреждено
  • БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено
  • БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено
  • БМД – 5 уничтожено
  • катер "Раптор" – 1 уничтожен
  • СУ-25 – 1 поврежден
  • ББМ "Тайфун" – 2 уничтожены, 2 повреждены
  • "Тигр" – 3 уничтожены, 2 повреждены
  • "Рысь" – 2 уничтожены, 2 повреждены
  • грузовая техника – 25 уничтожено, 8 повреждено

Кроме того, уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения врага.

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Самолеты 192
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
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Танки 1026
Танки
5
ББМ 2471
ББМ
6
Артиллерия 451
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 245
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Непокоренные
Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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