В Генштабе заявили, что оккупанты хотят наступать на Николаев и Кривой Рог

По состоянию на вечер 1 мая российские оккупанты продолжают попытки полностью захватить Харьковскую и Луганскую области, а также рвуться к Кривому Рогу и Николаеву. Но в результате враги несут огромные потери живой силы и техники.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Сводка Генштаба
- На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, находящимся на территории Украины, с территории Республики Беларусь, а также осуществления провокаций в районах, расположенных в непосредственной близости от государственной границы Украины с обвинением в них подразделений наших Сил обороны.
- На Северском направлении враг обстреливал украинские позиции в районе населенного пункта Сеньковка. Для уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник провел воздушную разведку с применением БПЛА.
- В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины, а также возобновление огневого поражения наших подразделений и инфраструктуры в приграничных районах на указанном направлении.
- На Слобожанском направлении враг обстреливал позиции Сил обороны из минометов в районах населенных пунктов Уды и Прудянка. Российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Старый Салтов.
- На Изюмском направлении противник пытался вести наступательные действия, успеха не имел, понес потери в живой силе и технике.
- На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, успеха не имел, также понес потери.
- Российские оккупанты безуспешно совершали штурмовые действия в районе населенных пунктов Озерное и Марьинка. Враг понес потери в районе населенных пунктов Времовка и Зеленое Поле.
- На Южнобугском направлении противник силами определенных подразделений ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.
- Основные усилия оккупанты сосредоточили на Криворожском направлении. Вели артиллерийский огонь по позициям наших подразделений в районах Таврического, Осокоровки, Трудолюбовки и Князевки.
- На Николаевском направлении враг проводит перегруппировку подразделений.
- В целях уточнения обстановки и выявления позиций наших подразделений противник провел воздушную разведку с привлечением БПЛА в восточной части Николаевской и северо-западной части Херсонской области.
- Российские оккупанты продолжают противоправные действия против граждан Украины на временно занятых территориях. Препятствуют свободному перемещению наших граждан на не захваченной россиянами территории Украины.
- Также захватчики продолжают попытки формировать систему так называемой власти на временно захваченных территориях.
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Оккупанты несут потери. Фото: Генштаб ВСУ
"Азов" в Мариуполе ликвидировал 1157 оккупантов и десятки танков
В захваченном Мариуполе полк "Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил, по подтвержденным данным, 1157 человек живой силы противника, еще 840 – по неподтвержденным данным. Об этом "Азов" сообщил в своем Telegram-канале.
Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3150 – по неподтвержденным данным).
Техника противника:
- танки – 49 уничтожено и 29 повреждено
- БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено
- БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено
- БМД – 5 уничтожено
- катер "Раптор" – 1 уничтожен
- СУ-25 – 1 поврежден
- ББМ "Тайфун" – 2 уничтожены, 2 повреждены
- "Тигр" – 3 уничтожены, 2 повреждены
- "Рысь" – 2 уничтожены, 2 повреждены
- грузовая техника – 25 уничтожено, 8 повреждено
Кроме того, уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения врага.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."