У ГУР з'ясували запаси високоточної зброї РФ

Російські військові неспроможні поповнювати запаси

Вадим Скибицький розповів про те, скільки зброї використала вже Росія. / Фото: Колаж: Сьогодні

Воюючи в Україні, РФ використала вже близько 60% запасів високоточної зброї. Про це розповів в інтерв'ю виданню Крим.Реалії представник ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60% запасів. За деякими видами, навіть більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги щодо того порогового рівня, який необхідно тримати у військах, й стосовно тих же "Іскандерів" "цей пороговий рівень майже настав", – сказав представник ГУР.

Також він зазначив, що у перші два місяці війни ракетні обстріли були хаотичними, згодом ситуація змінилася. Зараз ворог не може поповнювати запаси так само швидко, як Радянський Союз.

Реклама

"Вони змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об'єкту застосовувалося дві або чотири ракети, то зараз чітко вибирається об'єкт, ціль – це від восьми до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування для того, щоб бути готовим вразити цю ціль. Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів у РФ на граничному рівні", – розповів Скібіцький.

Чим Росія бомбить Україну

Росія застосовує в Україні нову зброю. Йдеться про лазерні комплекси "Задира", які можуть влучити у ціль і дозволяють не витрачати дорогі ракети.

Росія визнала, що під час війни проти України застосувала систему залпового вогню ТОС-1 "Сонцепек", на якій можуть використовуватись термобаричні боєприпаси. У Чернігівській області окупанти застосували систему ТОС-1А "Сонцепек".

Крім того, окупанти використовують касетні боєприпаси під час обстрілу житлових кварталів України. Їх випускає ворог з перших днів війни біля навчальних закладів та лікарень.

Реклама

Також РФ застосовує проти України гіперзвукові ракети. Вони дуже небезпечні, бо майже неможливо їх зупинити.

Під час бомбардування Попасної у Луганській області використовували фосфорні боєприпаси.