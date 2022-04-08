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На Херсонщині окупанти зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну бабусю

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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8 квітня, 03:58
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Також загарбники розстріляли човен, яким люди намагалися евакуюватися
Окупанти ґвалтують українських жінок/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти ґвалтують українських жінок/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські загарбники на окупованій території зґвалтували вагітну дівчину та бабусю, а також із "Града" розстріляли човен, яким люди хотіли врятуватися.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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За словами Вілкула, в самому місті ситуація контрольована.

"Наші доблесні збройні сили успішно б'ють ворога на далеких підступах до Кривого Рогу. І ця новина хороша. Єдине, що було сьогодні (7 квітня – ред.) у межах Кривого Рогу – це падіння уламків ворожої ракети. Вибуху не було, одній людині не тяжко пошкодило ногу", — розповів Вілкул.

Окупанти зґвалтували вагітну дівчину та бабусю.

"Відновлюючи мирне життя у звільнених селах Херсонської області, якими ми зараз займаємось, ми дедалі більше стикаємося зі страшними історіями. Такими, наприклад, як зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на Інгулецькому напрямку. Це те, чому ніколи не буде прощення", — повідомив Вілкул.

Вранці 7 квітня на березі Каховського водосховища біля бази відпочинку "Світанок" у Мар'янському Криворізького району російські окупанти розстріляли евакуаційний човен, який плив з боку Первомаївки Херсонської області.

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Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

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