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В Херсонской области окупанти изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю бабушку

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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8 апреля, 03:58
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Также захватчики расстреляли лодку, которой люди пытались эвакуироваться
Оккупанты насилуют украинских женщин/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты насилуют украинских женщин/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские захватчики на оккупированной территории изнасиловали беременную девушку и бабушку, а также из "Града" расстреляли лодку, которой люди хотели спастись.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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По словам Вилкула, в самом городе ситуация контролируется.

"Наши доблестные вооруженные силы успешно бьют врага на дальних подступах к Кривому Рогу. И эта новость хорошая. Единственное, что было сегодня (7 апреля – ред.) в пределах Кривого Рога – это падение обломков вражеской ракеты. Взрыва не было, одному человеку не тяжело повредило ногу", — рассказал Вилкул.

Оккупанты изнасиловали беременную девушку и бабушку.

"Восстанавливая мирную жизнь в освобожденных селах Херсонской области, которыми мы сейчас занимаемся, мы все больше сталкиваемся со страшными историями. Такими, например, как изнасилование 16-летней беременной девушки и 78-летней бабушки в одном из сел на Ингулецком направлении. Это то, почему никогда не будет прощения", – сообщил Вилкул.

Утром 7 апреля на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха "Рассвет" в Марьянском Криворожского района российские оккупанты расстреляли эвакуационную лодку, плывшую со стороны Первомаевки Херсонской области.

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"Расстреляли на воде "Градами". На расстоянии 70 метров от берега. В лодке было 14 человек. Трое детей и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13 лет умер чуть позже. Семеро человек в больнице и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки. Подонки! Хорошо знали, что там мирные люди. Но расстреляли их ракетами. Просто за то, что они хотели выжить. И это – военное преступление! И это — Гаагский трибунал", — подчеркнул начальник военной администрации. Кривого Рога.

Оккупанты с моря нанесли ракетный удар по Одесской области

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате этого повреждены объекты инфраструктуры.

"Информация от Оперативного командования "Юг": В результате ракетного удара с моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области. Подробности уточняются", — говорится в сообщении Одесского городского совета.

В Одесском горсовете напомнили о недопустимости публикаций фото и видео, разглашении обстоятельств и геолокации последствий боевых действий.

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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
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