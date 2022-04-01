На Херсонщині ЗСУ звільнили 11 населених пунктів

На Херсонщині Збройні сили України звільнили від загарбників та взяли під контроль 11 населених пунктів.
Про це Угруповання військ "Південь" повідомляє у Facebook.
Деталі
Зусиллями українських захисників 60-ї окремої піхотної бригади, що перебуває у групуванні військ "Південь", було звільнено наступні населені пункти на Херсонщині:
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- Нововоронцівка,
- Мала Шестерня,
- Новогригорівка,
- Тополіне,
- Князівка,
- Красновка,
- Вільне,
- Кам'янка,
- Пригір'я,
- Кочубеївка,
- Орлове
Зазначається, що завдяки військовим 60-ї окремої піхотної бригади місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу – медикаменти, продукти харчування. У свою чергу, жителі звільнених територій підтримують та підбадьорюють українських захисників
"Проводячи операції зі звільнення даних населених пунктів, підрозділ 60-ї окремої піхотної бригади оновився "трофейною" технікою: танки Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТ-ЛБ", – зазначили у ГВ "Південь".
Нагадаємо, 12 березня у Херсоні відбулося екстрене засідання обласної ради . На ньому було прийнято звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", а жодних псевдореферендумів не може бути. Звернення було прийнято одноголосно. Російські загарбники планували проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки".
Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що в окупованих російськими військами містах мешканці провели мітинги. Зокрема, жителі Каховки та Херсона виступили за волю від російської окупації.