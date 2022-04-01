В Херсонской области ВСУ освободили 11 населенных пунктов

В Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили от захватчиков и взяли под контроль 11 населенных пунктов.
Об этом Группировка войск "Юг" сообщает в Facebook.
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Усилиями украинских защитников 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировке войск "Юг", были освобождены следующие населенные пункты в Херсонской области:
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- Нововоронцовка,
- Малая Шестерня,
- Новогригорьевка,
- Тополиное,
- Князевка,
- Красновка,
- Свободное,
- Каменка,
- Пригорье,
- Кочубеевка,
- Орлово
Отмечается, что благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригады местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь – медикаменты, продукты питания. В свою очередь, жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают украинских защитников
"Проводя операции по освобождению данных населенных пунктов, подразделение 60-й отдельной пехотной бригады обновилось "трофейной" техникой: танки Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТ-ЛБ", – отметили в ГВ "Юг".
Напомним, 12 марта в Херсоне произошло экстренное заседание областного совета. На нем было принято обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", а никаких псевдореферендумов быть не может. Обращение было принято единогласно. Российские захватчики планировали проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики".
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в оккупированных российскими войсками городах жители провели митинги. В частности, жители Каховки и Херсона выступили за свободу от российской оккупации.