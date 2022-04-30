У Каховці окупанти викрали директора школи

Нині невідомо, де знаходиться чоловік

Окупанти викрали директора школи/Фото: колаж: "Сьогодні"

У місті Каховка Херсонської області російські окупанти викрали з дому директора школи Віктора Пендальчука.

Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада у Facebook.

Реклама

Деталі

"30 квітня зі свого дому військовими РФ було забрано каховчанина, вчителя, директора школи Пендальчука Віктора Михайловича (1977 р.н.)", — йдеться у повідомленні.

Наразі місцеперебування чоловіка невідоме.

Пендальчук Віктор Михайлович/Фото: Каховська міська територіальна громада

Окупанти викрали двох волонтерів з Великої Британії

У Запорізькій області окупанти викрали двох волонтерів з Великої Британії. Наразі їхнє місцеперебування невідоме.

"Військовослужбовці Росії викрали двох волонтерів, які були залучені до організації та забезпечення евакуаційних коридорів на території Запорізької області. Наразі їхнє місцеперебування невідоме", – йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Реклама

Читайте також