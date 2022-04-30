В Каховке оккупанты похитили директора школы

В городе Каховка Херсонской области российские оккупанты похитили из дома директора школы Виктора Пендальчука.
Об этом сообщает Каховская городская территориальная громада в Facebook.
Подробности
"30 апреля, из своего дома военными РФ был похищенный каховчанин, учитель, директор школы Пендальчук Виктор Михайлович (1977 г.р.)", — говорится в сообщении.
Сейчас местонахождение мужчины неизвестно.
Далее по теме
Оккупанты похитили двух волонтеров из Великобритании
В Запорожской области оккупанты похитили двух волонтеров из Великобритании. В настоящее время их местонахождение неизвестно.
"Военнослужащие России похитили двух волонтеров, которые были привлечены к организации и обеспечению эвакуационных коридоров на территории Запорожской области. В настоящее время их местонахождение неизвестно", – говорится в сообщении Запорожской ОВА.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."