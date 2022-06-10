До Києва приїхав високий гість із Великої Британії та отримав подарунок від Зеленського

У Києві перебуває з візитом міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, який прибув до України, щоб обговорити те, що відбувається наразі на східному фронті нашої країни і зрозуміти, яку допомогу може надати ще Сполучене Королівство.
Про візит повідомляє Офіс президента України.
Що відомо
"Зброя, фінанси, санкції – три речі, у яких Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України. Цінуємо таку дійсно справжню, об’єднану роботу, коли слова, спілкування постійно переходять у дії. Вдячний міністру оборони Бену Воллесу та його команді за цей візит, а також загалом Великій Британії, уряду, Прем’єр-міністру за допомогу", – сказав у своєму привітальному слові президент України Володимир Зеленський.
"Ми бачимо, що Україна здатна тепер витіснити Росію з Донбасу. Ми бачимо, що режим у Росії на кордоні колапсу принаймні щодо військової могутності. Вони зараз також на межі виснаження. Проте я знаю, що Великобританія ніколи не здається, і Україна не здається", – наголосив іноземний гість.
Яку конкретно нову допомогу готовий надати Лондон, наразі не повідомляється. Під час переговорів Зеленський подарував Бен Уоллесу марку "Російський корабель, іди..." зі своїм підписом.
Двостороння співпраця
- Візит міністра оборони Великої Британії відбувся на фоні повідомлення про смертний вирок двом підданим Сполученого Королівства, який виніс їм так званий суд самопроголошеної "ДНР".
- У бункерного президента РФ паніку викликала заява міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса , що Лондон відправить Україні невстановлену кількість пускових установок M270.
- Великобританія зібрала спецзагін K-Cell для полювання на майно російських олігархів.
- Роман Абрамович поспіхом розпродує свої британські активи.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"