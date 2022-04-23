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У Києві змінили час комендантської години в ніч на Великдень

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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23 квітня, 02:55
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Нічні богослужіння в храмах будуть транслювати онлайн
В столиці скоротили дію комендантської години у Великодню ніч.
В столиці скоротили дію комендантської години у Великодню ніч. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві та області в ніч на Великдень комендантська година діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі).

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в Telegram.

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За його словами, такі обмеження вводяться задля безпеки громадян і запобігання можливим провокаціям у святкову ніч.

"Тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі). Богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції", – пояснив Кличко.

Він також закликав киян дотримуватися правил комендантської години. До цього заборона на перебування на вулицях у нічний час діяла у столиці з 22:00 до 5:00.

Зазначимо, у Львівській області у Великодню ніч скасували дію комендантської години.

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Як святкувати Великдень під час війни

Рятувальники попередили, що на вихідні російські окупанти можуть вдатися до провокацій. Тому українцям радять уникати великих скупчень людей, щоб не наразити себе на небезпеку. Крім того, слід бути обережними та дотримуватися правил пожежної та мінної безпеки.

В ДСНС нагадали, що особливо небезпечно:

  • ходити в ліс, на водойми, поля в районах, де проводилися бойові дії;
  • наближатися до розбитої ворожої техніки;
  • заходити до покинутих споруд та будинків;
  • з'їжджати з доріг на узбіччя.

Крім того, у зв'язку з тим, що в Україні діє комендантська година, нічних богослужінь на Великдень не буде, церкви будуть зачинені до ранку. Освятити паски можна буде в денні години.

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Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

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