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В Киеве изменили время комендантского часа в ночь на Пасху

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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23 апреля, 02:55
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Ночные богослужения в храмах будут транслировать онлайн
В столице сократили действие комендантского часа в Пасхальную ночь.
В столице сократили действие комендантского часа в Пасхальную ночь. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве и области в ночь на Пасху комендантский час будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья).

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

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По его словам, такие ограничения вводятся для безопасности граждан и предотвращения возможных провокаций в праздничную ночь.

"То есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья). Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции", – объяснил Кличко.

Он также призвал киевлян соблюдать правила комендантского часа. До этого запрет на пребывание на улицах в ночное время действовал в столице с 22:00 до 5:00.

Отметим, во Львовской области в Пасхальную ночь отменили действие комендантского часа.

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Спасатели предупредили, что на выходные российские оккупанты могут прибегнуть к провокациям. Поэтому украинцам советуют избегать больших скоплений людей, чтобы не подвергнуть себя опасности. Кроме того, следует соблюдать осторожность и соблюдать правила пожарной и минной безопасности.

В ГСЧС напомнили, что особенно опасно:

  • ходить в лес, на водоемы, поля в районах, где производились боевые действия;
  • приближаться к разбитой вражеской технике;
  • заходить в заброшенные сооружения и дома;
  • съезжать с дорог на обочину.

Кроме того, в связи с тем, что в Украине действует комендантский час, ночных богослужений на Пасху не будет, церкви будут закрыты до утра. Освятить пасхальные куличи можно будет в дневные часы.

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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