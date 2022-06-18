У Києві пересадили серце мешканцю Маріуполя, який ледве вижив в окупації

Операцію Миколі Медведєву провели в Інституті серця Міністерства охорони здоров'я України

У столиці відбулася історична операція. Фото: колаж "Сьогодні"

Київські хірурги пересадили серце 49-річному мешканцю Маріуполя. Чоловік став першим в Україні пацієнтом, який пройшов через два етапи лікування – спочатку чоловікові імплантували механічне, а тепер уже донорське.

Про це повідомили в Інституті серця МОЗ України на сторінці у Facebook.

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Микола Медведєв півтора роки проходив зі штучним серцем після операції в Інституті, а три тижні тому лікарі під час складної операції пересадили йому життєво важливий орган уже від донора. Сьогодні пацієнт уже може повернутись додому.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни РФ проти нашої країни життя маріупольця, який тепер проживає під Києвом, "було на волосині". Справа в тому, що механічне серце живиться від батареї, яку чоловік носив із собою у сумці, і вона потребує періодичної підзарядки.

"Опинившись в умовах окупації під Києвом і за відсутності світла, це виявлялося не просто... Доля усміхнулася Миколі Володимировичу – він зміг виїхати, навіть фактично на його день народження він отримав донорське серце", – розповіли в Інституті.

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Ця операція – п'ята трансплантація серця у 2022 році, виконана професором, кардіохірургом та заслуженим лікарем України Борисом Тодуровим з командою медиків.

"Нове серце забилося в грудях 49-річного чоловіка з Маріуполя, який останніми роками страждав на кардіоміопатію. Співчуття, Пошана та Подяка сім'ї донора", – йдеться у повідомленні.

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