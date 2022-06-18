В Киеве пересадили сердце жителю Мариуполя, который едва выжил в оккупации

Операцию Николаю Медведеву провели в Институте сердца Министерства здравоохранения Украины

В столице прошла историческая операция. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевские хирурги пересадили сердце 49-летнему жителю Мариуполя. Мужчина стал первым в Украине пациентом, прошедшим через два этапа лечения – сначала мужчине имплантировали механическое, а теперь уже донорское.

Об этом сообщили в Институте сердца Минздрава Украины на странице в Facebook.

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Николай Медведев полтора года проходил с искусственным сердцем после операции в Институте, а три недели назад врачи в ходе сложной операции пересадили ему жизненноважный орган уже от донора. Сегодня пациент уже может вернуться домой.

Отметим, что с начала полномасштабной войны РФ против нашей страны жизнь мариупольца, который теперь проживает под Киевом, "была на волоске". Дело в том, что механическое сердце питается от батареи, которую мужчина носил с собой в сумке, и она требует периодической подзарядки.

"Оказавшись в условиях оккупации под Киевом и при отсутствии света, это оказывалось не просто... Судьба улыбнулась Николаю Владимировичу – он смог уехать, более того фактически на его день рождения он получил донорское сердце", – рассказали в Институте.

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Эта операция – пятая трансплантация сердца в 2022 году, выполненная профессором, кардиохирургом и заслуженным врачом Украины Борисом Тодуровым с командой медиков.

"Новое сердце забилось в груди 49-летнего мужчины из Мариуполя, который в последние годы страдал кардиомиопатией. Соболезнования, Почет и Благодарность семье донора", – говорится в сообщении.

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