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На Київщині після відходу окупантів почало процвітати мародерство – Нацполіція

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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19 травня, 17:23
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На Київщині Нацполіція зафіксувала мародерство серед українців, обчищали будинки сусідів
Українці, повертаючись додому, недорахувалися своїх речей
Українці, повертаючись додому, недорахувалися своїх речей / Фото: Колаж: Сьогодні

Попри те, що Київська область звільнена від російських окупантів, до правоохоронців продовжують надходити заяви про мародерство. Як виявилося, причиною є те, що багато жителів тільки зараз повертаються додому і виявляють масове зникнення майна.

Про ситуацію сайту "Сьогодні" розповіла речник поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

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"Від громадян продовжують надходити звернення про мародерство. Відкрито понад 300 кримінальних проваджень, 160 людям вручено підозри. Тобто йдеться про громадян України. Річ у тому, що багато людей у ці дні повертаються додому і виявляють зникнення майна у своєму житлі. Ще половина випадків мародерства було скоєно росіянами, які перебували на Київщині під час окупації", – поінформувала вона про ситуацію.

За даними начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, за час окупації "друга армія світу" викрадала побутову техніку, часто не знаючи, як користуватися найпростішими електроприладами.

"Наприклад, крали електрочайники без підставок (як відомо, саме підставка забезпечує електроживлення та нагрівання води – Авт.), мікрохвильові печі, пральні машини (останні пізніше виявляли в окопах росіян на полі бою – Авт.)", – сказав Андрій Нєбитов.

Як розповіли нам жителі Димера Київської області, після окупації та втечі росіян багато місцевих жителів виявили на найближчих полях свої речі.

"Поле було усіяне подушками та ковдрами. Чомусь росіяни найбільше віддавали перевагу постільній білизні. Був у Димері і такий випадок, що в одному з порожніх будинків, куди зайшли орки, поживитися їм не було чим. Так вони зняли зі стіни алюмінієвий хрест – єдине, що було у цьому житлі", – розповіла нам місцева мешканка.

Обстановка з мародерами

  • В Ірпені поблизу Києва затримали двох мародерів, що кинули гранату у жінок. Внаслідок цього за життя однієї з постраждалих борються лікарі.
  • Наразі надходить дедалі більше інформації про факти мародерства російськими окупантами. У Сумській області, де ведуться запеклі бої з російською армією, зафіксували факт пограбування м'ясокомбінату.
  • У місті Тростянець Сумської області ще одна група "російського світу" пограбувала магазин. За словами очевидців, винесли здебільшого випивку та закуску до неї.
  • Російські окупанти почали хвалитися, що навчилися "грамотно" мародерствувати в Україні. Вони радіють, що знайшли спосіб, щоб у них нічого не відбирали, а все награбоване на нашій землі можна було безперешкодно переправити додому.
  • Батьки російських загарбників розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх мародерити на повну.
  • У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий магазин та магазин сантехніки – зайшли та забрали унітази.
  • Також російські загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку і навіть грабують церкви.
  • 27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф з грошима з відділення ПриватБанку.
  • 1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали продукти.
  • У місті Корюківка Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.

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Пілот-віртуоз… Полковник Олександр Григор’єв – військовий льотчик 16 окремої бригади армійської авіації «Броди», учасник АТО/ООС, входив до складу миротворчого контингенту. Один із небагатьох вертолітників, хто виконував посадку у кратер вулкана Ньямлагіра в ДР Конго. Загинув у складі екіпажу вертольоту Мі-8 під час виконання бойового завдання на Київщині. Герой України. Посмертно.

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