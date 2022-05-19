На Київщині після відходу окупантів почало процвітати мародерство – Нацполіція

На Київщині Нацполіція зафіксувала мародерство серед українців, обчищали будинки сусідів

Українці, повертаючись додому, недорахувалися своїх речей / Фото: Колаж: Сьогодні

Попри те, що Київська область звільнена від російських окупантів, до правоохоронців продовжують надходити заяви про мародерство. Як виявилося, причиною є те, що багато жителів тільки зараз повертаються додому і виявляють масове зникнення майна.

Про ситуацію сайту "Сьогодні" розповіла речник поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

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"Від громадян продовжують надходити звернення про мародерство. Відкрито понад 300 кримінальних проваджень, 160 людям вручено підозри. Тобто йдеться про громадян України. Річ у тому, що багато людей у ці дні повертаються додому і виявляють зникнення майна у своєму житлі. Ще половина випадків мародерства було скоєно росіянами, які перебували на Київщині під час окупації", – поінформувала вона про ситуацію.

За даними начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, за час окупації "друга армія світу" викрадала побутову техніку, часто не знаючи, як користуватися найпростішими електроприладами.

"Наприклад, крали електрочайники без підставок (як відомо, саме підставка забезпечує електроживлення та нагрівання води – Авт.), мікрохвильові печі, пральні машини (останні пізніше виявляли в окопах росіян на полі бою – Авт.)", – сказав Андрій Нєбитов.

Як розповіли нам жителі Димера Київської області, після окупації та втечі росіян багато місцевих жителів виявили на найближчих полях свої речі.

"Поле було усіяне подушками та ковдрами. Чомусь росіяни найбільше віддавали перевагу постільній білизні. Був у Димері і такий випадок, що в одному з порожніх будинків, куди зайшли орки, поживитися їм не було чим. Так вони зняли зі стіни алюмінієвий хрест – єдине, що було у цьому житлі", – розповіла нам місцева мешканка.

Обстановка з мародерами