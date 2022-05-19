В Киевской области после ухода оккупантов начало процветать мародерство – Нацполиция

Несмотря на то, что Киевская область освобождена от российских оккупантов, к правоохранителям продолжают поступать заявления о мародерстве. Как оказалось, причиной является то, что многие жители только сейчас возвращаются домой и обнаруживают массовую пропажу имущества.
О ситуации сайту "Сегодня" рассказала спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова.
"От граждан продолжают поступать обращения о мародерстве. Открыто более 300 уголовных производств, 160 людям вручены подозрения. То есть речь идет о гражданах Украины. Дело в том, что многие люди в эти дни возвращаются домой и обнаруживают пропажу имущества в своем жилище. Еще половина случаев мародерства были совершены россиянами, которые находились в Киевской области во время оккупации", – проинформировала она о ситуации.
По данным начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, за время оккупации "вторая армия мира" похищала бытовую технику, зачастую не зная, как пользоваться самыми простыми электроприборами.
"Например, воровали электрочайники без подставок (как известно, именно подставка обеспечивает электропитание и нагрев воды – Авт.), микроволновые печи, стиральные машины (последние позже обнаруживали в окопах россиян на поле боя – Авт.)", – сказал Андрей Небытов.
Как рассказали нам жители Дымера Киевской области, после оккупации и бегства россиян многие местные жители обнаружили на ближайших полях свои вещи.
"Поле было усеяно подушками и одеялами. Почему-то россияне больше всего отдавали предпочтение постельному белью. Был в Дымере и такой случай, что в одном из пустующих домов, куда зашли орки, поживиться им было нечем. Так они сняли со стены алюминиевый крест – единственное, что было в этом жилье", – рассказала нам местная жительница.
Обстановка с мародерами
- В Ирпене вблизи Киева задержали двух мародеров, бросивших гранату в женщин. В результате за жизнь одной из пострадавших борются врачи.
- На данный момент поступает все больше информации о фактах мародерства российскими оккупантами. В Сумской области, где ведутся ожесточенные бои с российской армией, зафиксировали факт ограбления мясокомбината.
- В городе Тростянец Сумской области еще одна группа "русского мира" разграбила магазин. По словам очевидцев, вынесли в основном выпивку и закуску к ней.
- Российские оккупанты начали хвастаться, что научились "грамотно" мародерствовать в Украине. Они радуются, что нашли способ, чтобы у них ничего не отбирали, а все награбленное на нашей земле можно было беспрепятственно переправить домой.
- Родители российских захватчиков рассматривают войну в Украине как шанс разбогатеть. Они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их мародерить по полной.
- В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый магазин и магазин сантехники – зашли и забрали унитазы.
- Также российские захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви.
- 27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.
- 1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали продукты.
- В городе Корюковка Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.
Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине