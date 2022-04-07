На Луганщині не залишилося жодної вцілілої лікарні – Гайдай

На Луганщині немає жодної вцілілої лікарні. Медустанови зруйнували російські окупанти.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.
За його словами, з початку повномасштабної війни Росії та України у Луганській області було обстріляно кожну медичну установу.
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"На фото Рубіжанська лікарня. Нова. Сучасна. З високотехнологічним обладнанням. Була", – написав Гайдай.
Наразі лікарня залишилася на окупованій частині міста, а окупанти знімають відео та звинувачують українських військових у руйнуваннях.
"Зрадник-головний лікар підігрує кадирівцям, хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню. Рашисти навмисне позбавляють Луганщину закладів охорони здоров'я, щоб поранені не мали шансів вижити. Лікарні ми відбудуємо, а зрадники відчують дію Закону про колаборантів", – наголосив голова Луганської ОВА.
Зруйнована лікарня у Луганській області. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти розстрілюють житлові квартали в Рубіжному і Сєвєродонецьку – Гайдай
Російські війська продовжують обстрілювати житлові будинки в Луганській області. Під ударом – Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк та інші населені пункти. Про це повідомив у Facebook голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Як зазначив Гайдай, влада щодня домовляється про "режим тиші", щоб уберегти якомога більше людей, однак росіянам байдуже до мирного населення.
"Кварталами розстріляні "стратегічні" житлові будинки в Рубіжному і Сєвєродонецьку, не менше руйнувань у Попасній та Гірській громаді. Останню ворог стирає з землі, поступово знищуючи міста Золоте і Гірне. Обстріл цих населених пунктів розпочався із вечора 6 квітня та тривав усю ніч, продовжується і дотепер. Руйнувань дуже багато – і в житловому фонді, і в інфраструктурі. Працюють рятувальні бригади", – поінформував голова ОВА.
Військова служба правопорядку в ЗСУ повідомила у Facebook, що в Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів зруйновано понад 10 багатоповерхових будинків, зайнялися щонайменше 5 приватних житлових будинків, палали загальноосвітня школа, торговельний центр та численні гаражні кооперативи. У Лисичанську внаслідок обстрілу зайнявся цех заводу, у Рубіжному горіли житлові будинки.
"Попри цинічні наміри російських окупантів спалити та знищити нашу рідну Луганщину, рятувальники Луганської області ліквідували всі пожежі", – йдеться в повідомленні.