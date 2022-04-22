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У Мангуші окупанти могли захоронити до 9 тисяч маріупольців (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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22 квітня, 07:38
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Нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня протягом усього квітня
Окупанти хоронять маріупольців. Фото: URA, колаж "Сьогодні"
Окупанти хоронять маріупольців. Фото: URA, колаж "Сьогодні"

У селищі Мангуш Донецької області російські окупанти могли захоронити від 3 до 9 тисяч маріупольців. На це вказує співставлення з супутниковими фото захоронення в Бучі, де було виявлено 70 осіб.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

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На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань в Мангуші в 20 разів більший. Нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня впродовж всього квітня. Джерела повідомляють, що в таких могилах тіла вкладають в кілька шарів.

"У Маріуполі скоєно найбільший воєнний злочин 21 століття. Це новий Бабин Яр. Тоді Гітлер вбивав євреїв, ромів та слов’ян. А зараз Путін знищує українців. Він вже вбив десятки тисяч цивільних в Маріуполі. І це вимагає потужної реакції всього цивілізованного світу. Будь що потрібно зупинити геноцид", – заявив міський голова Вадим Бойченко.

До середини березня в різних частинах Маріуполя та передмістя комунальні служби захоронили близько 5 тисяч осіб.

За попередніми оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб.

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Обстановка у Маріуполі

  • 21 квітня Маріуполь знову зазнав бомбардування та обстрілу, у тому числі під удар потрапила територія заводу "Азовсталь".
  • Вранці 21 квітня Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарний коридор для евакуації з території заводу "Азовсталь" 1000 мирних мешканців.
  • У пропагандистських російських ЗМІ з'явилася заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що вони вже "взяли під контроль" Маріуполь і нібито потрібно лише 3-4 дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

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Особовий склад 21 000
Особовий склад
2
Літаки 172
Літаки
3
Гелікоптери 151
Гелікоптери
4
Танки 829
Танки
5
ББМ 2118
ББМ
6
Артилерія 393
Артилерія
7
Засоби ППО 67
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Нескорені
Кащенко Дмитро - полковник ЗСУ, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 8 років російсько-української війни талановитий офіцер отримав близько 20 нагород та відзнак, був неодноразово поранений. 2022 року відзначився при захисті Сумської та Чернігівської областей. “За особистий приклад героїзму і надзвичайно ефективні бойові дії” отримав звання Герой України.
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Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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