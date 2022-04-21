Україна зажадала від РФ гумкоридору з "Азовсталі" в Маріуполі

В укриттях біля заводу "Азовсталь" ховаються від обстрілів із боку РФ близько 1000 мирних жителів. Для їхньої евакуації Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарний коридор.
Про це заявила міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Крім того, на території заводу перебувають поранені українські військові.
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"Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор із маріупольського комбінату "Азовсталь"! Там перебувають близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх потрібно витягнути з "Азовсталі" сьогодні (21 квітня)", – сказала Верещук.
Також вона закликала світових лідерів та міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на "Азовсталі".
"Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль!" – підсумувала Верещук.
Ситуація у Маріуполі
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав місцевих жителів евакуюватися з міста. На сьогодні заплановано гуманітарний коридор з Маріуполя, виїхати зможуть жінки, діти та люди похилого віку
- Російські військові скинули потужну авіабомбу на лікарню в районі "Азовсталі" в Маріуполі, де, ймовірно, ховалися мирні громадяни, у тому числі діти. Незабаром радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в лікарні біля заводу "Азовсталь", що зазнала бомбардування, нікого не було.
- У Маріуполі російські окупанти не лише скидають бомби на "Азовсталь", а й хаотично обстрілюють житловий сектор із мирними громадянами.
- Також повідомлялося, що росіяни вводять в оману мешканців міста, зав'язуючи їм білі пов'язки – нібито як розпізнавальний знак цивільного населення. Окупанти використовують мирних жителів як приманку для виявлення вогневих точок.