Україна зажадала від РФ гумкоридору з "Азовсталі" в Маріуполі

Маріуполь залишається найгарячішою точкою – місто перебуває в оточенні російських військ

Евакуація мирних мешканців. Фото: колаж "Сьогодні"

В укриттях біля заводу "Азовсталь" ховаються від обстрілів із боку РФ близько 1000 мирних жителів. Для їхньої евакуації Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарний коридор.

Про це заявила міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Крім того, на території заводу перебувають поранені українські військові.

"Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор із маріупольського комбінату "Азовсталь"! Там перебувають близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх потрібно витягнути з "Азовсталі" сьогодні (21 квітня)", – сказала Верещук.

Також вона закликала світових лідерів та міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на "Азовсталі".

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"Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль!" – підсумувала Верещук.

Ситуація у Маріуполі