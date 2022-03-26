У Мелітополі військові РФ тероризують місцевих та шукають "фашистів"

У Бердянську теж продовжується тиск з боку окупантів на тих, хто забезпезпечує життєдіяльність міста

Окупанти шукають "фашистів" у Мелітополі / Фото: Колаж: Сьогодні

У тимчасово окупованому Мелітополі військові РФ почали шукати тих, хто не погоджується з тим, що це російське місто, а також тих, хто вважає українську владу єдиною легітимною. Представники російської комендатури Мелітополя збирають голів ОСББ та пропонують повідомляти про те, "де живуть фашисти".

Про це розповів речник Запорізької ОДА Іван Арєф'єв у Facebook.

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"У Мелітополі окупанти почали полювання на тих, хто не хоче підкорятися загарбникам. Так, представники російської комендатури міста збирають голів ОСББ та пропонують повідомляти про те, "де живуть фашисти". Під поняття "фашисти" підпадають всі, хто не погоджується, що Мелітополь – це Росія, зберігає чи демонструє прапор або герб України, а також ті, хто вважає українську владу єдиною легітимною", - зауважив Арєф'єв.

Також у Бердянську продовжується тиск з боку окупантів на тих, хто забезпезпечує життєдіяльність міста та дбає про безпеку цивільних мешканців.

"Натомість українці, які є співробітниками критичної інфраструктури, навіть на волонтерських засадах, продовжують працювати та виконувати свої посадові обов'язки", – йдеться у повідомленні.

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Окупанти збирають у Мелітополі проплачений мітинг на підтримку РФ

Російські загарбники планують проведення проплаченого мітингу на підтримку "російської влади" у захопленому Мелітополі. Про це повідомляє Запорізька ОВА із посиланням на дані СБУ.

"Окупантами РФ заплановано проведення о 8:00 26 березня на центральній площі міста Мелітополь проплаченого мітингу, спрямованого на підтримку "російської влади", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що обіцяна плата за участь – 1200 рублів.

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"Всім бажаючим "підзаробити", тим самим зраджуючи Батьківщині, необхідно буде тримати російський окупаційний прапор і "щиро" радіти на відеокамери", – йдеться у повідомленні.

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