В Мелитополе военные РФ терроризируют местных и ищут "фашистов"

В Бердянске тоже продолжается давление со стороны оккупантов на тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города

Оккупанты ищут "фашистов" в Мелитополе / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Мелитополе военные РФ начали искать тех, кто не соглашается с тем, что это российский город, а также тех, кто считает украинские власти единственными легитимными. Представители российской комендатуры Мелитополя собирают глав ОСМД и предлагают сообщать о том, "где живут фашисты".

Об этом рассказал спикер Запорожской ОГА Иван Арефьев в Facebook.

Реклама

"В Мелитополе оккупанты начали охоту на тех, кто не хочет подчиняться захватчикам. Так, представители российской комендатуры города собирают глав ОСМД и предлагают сообщать о том, "где живут фашисты". Под понятие "фашисты" подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь – это Россия, хранит или демонстрирует флаг или герб Украины, а также те, кто считает украинскую власть единственной легитимной", – отметил Арефьев.

Также в Бердянске продолжается давление со стороны оккупантов на тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города и заботится о безопасности гражданских жителей.

"Зато украинцы, являющиеся сотрудниками критической инфраструктуры, даже на волонтерских началах, продолжают работать и выполнять свои должностные обязанности" , – говорится в сообщении.

Реклама

Оккупанты собирают в Мелитополе проплаченный митинг в поддержку РФ

Российские захватчики планируют проведение проплаченного митинга в поддержку "российской власти" в захваченном Мелитополе. Об этом сообщает Запорожская ОВА со ссылкой на данные СБУ.

"Оккупантами РФ запланировано проведение в 8:00 26 марта на центральной площади города Мелитополь проплаченного митинга, направленного на поддержку "российских властей", – говорится в сообщении.

Известно, что обещанная плата за участие – 1200 рублей.

Реклама

"Всем желающим "подзаработать", тем самым изменяя Родине, необходимо будет держать российский оккупационный флаг и "искренне" радоваться на видеокамеры", – говорится в сообщении.

Читайте также: