У МЗС виписали Лаврову "рецепт" з розблокування українських портів

Речник українського МЗС заявив, що дії Росії можуть призвести до світової кризи

Сергій Лавров заявив, що Росія готова пропустити судна із зерном, однак є нюанс. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, як написали російські медіа, що Росія готова пропустити судна з зерном у Середземне море, якщо Україна розмінує порти.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці в Facebook розповів про позицію України в цьому питанні.

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Відповідь Лаврову

За його словами, Росія не лише взяла в облогу українські морські порти, а й замінувала частину морської акваторії, а також постійно здійснює спроби прорвати з боку Чорного моря оборону Одеси та інших прибережних міст.

"У результаті російської блокади Україна наразі втратила можливість експортувати сільськогосподарську продукцію морським шляхом. Близько 22 мільйонів тонн зерна застрягли в портах і не можуть потрапити до кінцевих споживачів – насамперед в Африку та Азію. Альтернативні наземні маршрути повністю не розв'яжуть проблеми, оскільки мають низьку пропускну спроможність. Крім цього, Росія краде українське збіжжя на окупованих територіях, щоб незаконно його продати в треті країни", – написав Ніколенко.

Він також заявив, що дії Росії можуть призвести до світової продовольчої кризи, а в деяких регіонах – навіть до ситуації голоду:

"Росія має негайно розблокувати українські морські порти, припинити обстріли Одеси та інших прибережних міст, відвести свій військово-морський флот на відстань, яка унеможливить напад на торговельні судна, та не створювати перешкод для міжнародної навігації".

Крім цього, речник українського МЗС зазначив, що Україна опрацьовує разом з партнерами можливість створення міжнародної місії (зокрема під егідою ООН), яка візьме на себе забезпечення функціонування морських шляхів експорту української сільськогосподарської продукції. Водночас він привітав попередню готовність низки країн долучитися до процесу відновлення безпеки в Чорному морі.

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"Як перший крок Росія має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти та комерційні конвої. Україна залишається відданою пошуку шляхів деблокування маршрутів у Чорному та Азовському морях, щоб попередити світову продовольчу кризу", – написав Ніколенко.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив втрати ворога за останню добу на 2 червня:

Нагадаємо, журналісти зібрали свідоцтва ударів РФ по аграрному господарству України. Удари точні: у маленький, але критично важливий міст біля порту, станцію навантаження зерна, хлів худоби.

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