В МИДе выписали Лаврову "рецепт" по разблокированию украинских портов

Спикер украинского МИДа заявил, что действия России могут привести к мировому кризису

Сергей Лавров заявил, что Россия готова пропустить суда с зерном, однако есть нюанс / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, как написали российские медиа, что Россия готова пропустить суда с зерном в Средиземное море, если Украина разминирует порты.

Представитель украинского МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook рассказал о позиции Украины по этому вопросу.

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Ответ Лаврову

По его словам, Россия не только осадила украинские морские порты, но и заминировала часть морской акватории, а также постоянно предпринимает попытки прорвать со стороны Черного моря оборону Одессы и других прибрежных городов.

"В результате российской блокады Украина сейчас потеряла возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем. Около 22 миллионов тонн зерна застряли в портах и не могут попасть к конечным потребителям – прежде всего в Африку и Азию. Альтернативные наземные маршруты полностью не разрешат проблемы, поскольку имеют низкую пропускную способность. Кроме этого, Россия ворует украинское зерно на оккупированных территориях, чтобы незаконно его продать в третьи страны", – написал Николенко.

Он также заявил, что действия России могут привести к мировому продовольственному кризису, а в некоторых регионах – даже к ситуации голода:

"Россия должна немедленно разблокировать украинские морские порты, прекратить обстрелы Одессы и других прибрежных городов, отвести свой военно-морской флот на расстояние, которое предотвратит нападение на торговые суда, и не создавать препятствий для международной навигации".

Кроме этого, спикер украинского МИДа отметил, что Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии (в том числе под эгидой ООН), которая возьмет на себя обеспечение функционирования морских путей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. В то же время он приветствовал предварительную готовность ряда стран присоединиться к процессу восстановления безопасности в Черном море.

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"Как первый шаг Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении на порты и коммерческие конвои. Украина остается преданной поиску путей деблокирования маршрутов в Черном и Азовском морях, чтобы предупредить мировой продовольственный кризис", – написал Николенко.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил потери врага за последние сутки на 2 июня:

Напомним, журналисты собрали свидетельства ударов РФ по аграрному хозяйству Украины. Удары точные: в маленький, но критически важный мост у порта, станцию погрузки зерна, хлев скота.

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