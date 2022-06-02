Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе ⚽ Украина победила Шотландию 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Страна Подробности

В МИДе выписали Лаврову "рецепт" по разблокированию украинских портов

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 июня, 12:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Спикер украинского МИДа заявил, что действия России могут привести к мировому кризису
Сергей Лавров заявил, что Россия готова пропустить суда с зерном, однако есть нюанс
Сергей Лавров заявил, что Россия готова пропустить суда с зерном, однако есть нюанс / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, как написали российские медиа, что Россия готова пропустить суда с зерном в Средиземное море, если Украина разминирует порты.

Представитель украинского МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook рассказал о позиции Украины по этому вопросу.

Реклама

Ответ Лаврову

По его словам, Россия не только осадила украинские морские порты, но и заминировала часть морской акватории, а также постоянно предпринимает попытки прорвать со стороны Черного моря оборону Одессы и других прибрежных городов.

"В результате российской блокады Украина сейчас потеряла возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем. Около 22 миллионов тонн зерна застряли в портах и не могут попасть к конечным потребителям – прежде всего в Африку и Азию. Альтернативные наземные маршруты полностью не разрешат проблемы, поскольку имеют низкую пропускную способность. Кроме этого, Россия ворует украинское зерно на оккупированных территориях, чтобы незаконно его продать в третьи страны", – написал Николенко.

Он также заявил, что действия России могут привести к мировому продовольственному кризису, а в некоторых регионах – даже к ситуации голода:

"Россия должна немедленно разблокировать украинские морские порты, прекратить обстрелы Одессы и других прибрежных городов, отвести свой военно-морской флот на расстояние, которое предотвратит нападение на торговые суда, и не создавать препятствий для международной навигации".

Кроме этого, спикер украинского МИДа отметил, что Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии (в том числе под эгидой ООН), которая возьмет на себя обеспечение функционирования морских путей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. В то же время он приветствовал предварительную готовность ряда стран присоединиться к процессу восстановления безопасности в Черном море.

Реклама

"Как первый шаг Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении на порты и коммерческие конвои. Украина остается преданной поиску путей деблокирования маршрутов в Черном и Азовском морях, чтобы предупредить мировой продовольственный кризис", – написал Николенко.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил потери врага за последние сутки на 2 июня:

Напомним, журналисты собрали свидетельства ударов РФ по аграрному хозяйству Украины. Удары точные: в маленький, но критически важный мост у порта, станцию погрузки зерна, хлев скота.

Реклама

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробности
💵 помощь во время войны
Еще больше льгот
Судьба героев "Азовстали"
Детали эвакуации
Хроника обстрелов
Подробностси
💙💛 Украинцы за границей
Как выжить?
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:30 2 июня
1
Личный состав 30850
Личный состав
2
Самолеты 210
Самолеты
3
Вертолеты 175
Вертолеты
4
ББМ 3354
ББМ
5
Танки 1363
Танки
6
Артиллерия 661
Артиллерия
7
Средства ПВО 95
Средства ПВО
8
РСЗО 207
РСЗО
9
БПЛА 521
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2325
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Владимир Федорович - пенсионер из Чернигова, а еще он - охотник. Когда пришли оккупанты, он прятал в подвале соседей, а сам “выходил на охоту” - стрелял по вертолетам и самолетам врага из ружья. И однажды после его выстрелов российский бомбардировщик рухнул…
История и видео пенсионера-снайпера
Победители Лиги чемпионов
ТОП-5 лучших команд
1
Реал Реал
14
2
Милан Милан
7
3
Бавария Бавария
6
4
Ливерпуль Ливерпуль
6
5
Барселона Барселона
5
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.32

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29936.06

Binance Coin (BNB)

303.47

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

63.27

Theta (THETA)

1.2

Love is... 💙💛
За что мы любим Львов
Львовский сырник

Львовский сырник

Пьяная вишня

Пьяная вишня

Jazz Fest

Jazz Fest

Оперный театр

Оперный театр

Дворец Потоцких

Дворец Потоцких

Посетить город!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
40,97
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
50,99
54,99
42,09
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
56,99
41,38
-
50,00
55,00
39,95
Hot News
Готов усыновить ребенка!
Даниэль Салем

"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"

Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
1 июня Морган Фримен, 85 лет
1 июня Морган Фримен, 85 лет
1 июня Хайди Клум, 49 лет
1 июня Хайди Клум, 49 лет
4 июня Анджелина Джоли, 47 лет
4 июня Анджелина Джоли, 47 лет
5 июня Марк Уолберг, 51 год
5 июня Марк Уолберг, 51 год
5 июня Барбара Брыльска, 81 год
5 июня Барбара Брыльска, 81 год
1 /2
Генератор тостов
Был бы повод!
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Опрос
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн
Instagram недели
Аккаунт, где в деталях мы узнаем Украину
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на вышиванку
Должна быть у каждого в гардеробе
В красных оттенках

В красных оттенках

В национальной стилистике

В национальной стилистике

В черных оттенках

В черных оттенках

Где купить?

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять