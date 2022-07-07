У Міноборони назвали місто, яке наступним можуть атакувати окупанти

Наразі загарбники посилюються щонайменше 5 БТГ

Ганна Маляр зробила важливу заяву. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти вже найближчим часом можуть спробувати провести наступ на Запоріжжя. Наразі загарбники посилюються щонайменше 5 БТГ (Батальйонна тактична група, – Ред).

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у рамках єдиного телемарафону.

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"На Запорізькому та Новопавлівському напрямках не виключається проведення противником наступу на Запоріжжя або здійснення обходу в напрямку "Велика Новосілівка – Покровське" з метою оточення наших підрозділів", – заявила Маляр.

За її словами, зараз на цьому напрямку окупанти посилюються щонайменше 5 БТГ.

Запорізький напрямок прийшов у рух – Арестович

Очікуваний наступ на Запоріжжі було зірвано вдалими контрнаступальними діями ЗСУ. Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

"Наші влупили по угрупованню, яке планувало наступ на Запоріжжя, і російські війська змушені були повертатися праворуч і перекидати війська у бік Орєхова", – сказав Арестович.

За його словами, таким чином було зірвано російський наступ на Запоріжжі.

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Раніше ми розповідали, що Запоріжжя активно готується до оборони, адже лінія фронту зараз перебуває за 40-50 км від міста.