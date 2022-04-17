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У Міноборони озвучили провальний план Путіна у Придністров‘ї

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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17 квітня, 19:55
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В РФ шукають військових, а вони хочуть здаватися в полон
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія має чималі проблеми з особовим складом російських військ. Українські збройні сили натомість дають гідну відсіч ворогу. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла ведучому Микиті Михальову на каналі "Україна 24" в рамках національного телемарафону.

Російські війська продовжують здійснювати авіаудари по Маріуполю. Також існує загроза, що ворог готується до десантної морської операції. Ганна Маляр ще раз наголосила на словах президента, що Маріуполь є щитом України, який не дає ворогу пробратися вглиб інших регіонів. Захисники міста мужньо тримають оборону:

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"За минулу добу Збройними силами було відбито десять ворожих атак на Донецькому і Луганському напрямку і попри те, що певні території, на жаль, тимчасово зайняті ворогом, разом із тим у ворога величезні втрати. Тому що за минулу добу: п'ятнадцять танків, двадцять чотири одиниці броньованої техніки та в тринадцять повітряних цілей влучили наші Збройні сили", — повідомила заступниця міністра оборони.

Бойовики не готові, військові хочуть здаватися в полон

Також є новини із так званої невизнаної Придністровської республіки. Раніше повідомлялося, що там іде підготовка до висадки літаків. Тапер Ганна Маляр розповіла, що є ознаки того, що російська ФСБ перевіряла на цій території боєздатність так званих і невизнаних місцевих збройних підрозділів. З’ясувалося, що вони не готові станом на зараз брати участь в агресивних діях Російської Федерації.

Ганна Маляр підкреслила, що попри те, що Росія концентрує свої війська і готується до другого етапу ескалації, разом із тим у них великі проблеми з особовим складом:

"Ми зокрема отримуємо чимало звернень про бажання здатись у полон. Ми над цим працюємо, будемо сьогодні поширювати інформацію вчергове для російських військових як вони можуть це зробити, тому що деморалізація російських збройних сил з особового складу вже набирає дуже серйозних обертів", — сказала вона.

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Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
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