У Міноборони розповіли, чи варто очікувати нападу Білорусі

Ганна Маляр прокоментувала останню інформацію Генштабу ЗСУ

Ганна Маляр оцінила військову загрозу Україні з боку Білорусі / Фото: Колаж: Сьогодні

Кремль розглядає вторгнення білоруської армії в Україну як один з можливих сценаріїв війни, але про формування ударних груп поки не йдеться.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла ведучим Андрію Булгарову та Марії Скибі в ефірі проєкту "Україна разом" на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Якщо ми говоримо про Білорусь, там сьогодні, за даними Генштабу, не накопичуються поки ударні групи. Але є інші маркери, які можуть свідчити про те, що Білорусь може розглядатися як один зі сценаріїв нашого ворога. Скажімо, інформаційне нагнітання антиукраїнської ситуації в самій Білорусі і нескінченні навчання, які вони проводять, часто бувають приводом тримати війська в бойовій готовності", – зазначила Маляр.

За словами заступниці міністра оборони, однозначно говорити про загрозу з Білорусі поки не можна, "але як один зі сценаріїв – безумовно, обидві сторони це розглядають".

Білорусь допомагає Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, Білорусь постачає Росії боєприпаси для війни проти України. Звідти відправили чергову партію до 20 вагонів.

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"За наявною інформацією, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Російській Федерації. Зокрема, до Бєлгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів", – йдеться у повідомленні.

Водночас на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Також у Білорусі продовжили строк проведення мобілізаційного навчання. У Гомельській області триває вручення повісток. А лікарям заборонили виїжджати за межі країни.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що РФ нарощує живу силу та авіацію в Білорусі. Також ми писали, що Путін оголосив про фактичну анексію Білорусі.