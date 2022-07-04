Буданов оцінив ймовірність нападу Білорусі на Україну

Голова управління розвідки розповів про ситуацію на півночі

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На території Білорусі біля кордону з Україною стоїть мізерна кількість російських військ. Загрози вторгнення в нашу країну з півночі немає. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Буданова, зараз немає трендів нарощування для того, щоб створювати загрозу

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"Це абсолютно планові заходи білоруської армії, які вони проводять. Ми знали про них за два з половиною місяці точно до того, як почалися перші дії. На даному етапі загрози від білоруської армії для України не існує. В найближчій перспективі не буде. Як тільки вона з'явиться, повірте, ми будемо майже в ту ж мить про це знати", — запевнив він.

Ситуація в Білорусі

У Білорусі розпочалася ротація. Також посилюють систему протиповітряної оборони. Але ознак наступу противника не виявлено, повідомив Генштаб ЗСУ.

Також у Білорусі продовжили термін проведення мобілізаційного навчання. У Гомельській області триває вручення повісток. А лікарям заборонили виїжджати за межі країни.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перейшов на новий рівень погроз всім навколо. Тепер він вирішив пригрозити країнам пострадянського простору.