У Молдові затримали українського нардепа: що сталося

До затримання депутата Євгена Яковенка доклала руку Білорусь

Нардепа Євгена Яковенка затримала поліція Молдови / Фото: Колаж: Сьогодні

У Молдові прикордонна поліція затримала позаракційного депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка. Нардепа доправили до слідчого ізолятора.

Про це повідомляє видання deschide.md з посиланням на власні джерела.

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За даними молдавського видання, причиною затримання стало те, що депутата було оголошено в розшук по лінії Інтерполу Білоруссю.

Голова бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю повідомив, що Білорусь звинувачує Яковенка у корупції та зареєструвала запит на його арешт та екстрадицію.

Нагадаємо, Євген Яковенко пройшов у Верховну Раду в 2019 році від партії ВО "Батьківщина" по виборчому округу №52 (Донецька область) як безпартійний. У Раді був позафракційним.

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56-річний Яковенко з 2001 року обіймає посаду директора приватного підприємства "Торгівельно-промислова компанія "Алькон", що займається оптовою торгівлею.

СБУ затримала нардепа під час спроби покинути Україну

У березні співробітники СБУ при спробі перетину кордону з Польщею затримали народного депутата Євгена Шевченка і доставили його до Києва.

Шевченко відомий своєю підтримкою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, з яким неодноразово зустрічався.