В Молдове задержали украинского нардепа: что случилось

К задержанию депутата Евгения Яковенко приложила руку Беларусь

Нардеп Евгений Яковенко задержан полицикй Молдовы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Молдове пограничная полиция задержала внеракционного депутата Верховной Рады Украины Евгения Яковенко. Нардепа доставили в следственный изолятор.

Об этом сообщает издание deschide.md со ссылкой на свои источники.

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По данным молдавского издания, причиной задержания стало то, что депутат был объявлен в розыск по линии Интерпола Беларусью.

Глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю сообщил, что Беларусь обвиняет Яковенко в коррупции и зарегистрировала запрос на его арест и экстрадицию.

Напомним, Евгений Яковенко прошел в Верховную Раду в 2019 году от партии ВО "Батькивщина" по избирательному округу №52 (Донецкая область) как беспартийный. В Раде был внефракционным.

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56-летний Яковенко с 2001 года занимает должность директора частного предприятия "Торгово-промышленная компания "Алькон", занимающегося оптовой торговлей.

СБУ задержала нардепа при попытке покинуть Украину

В марте сотрудники СБУ при попытке пересечения границы с Польшей задержали народного депутата Евгения Шевченко и доставили его в Киев.

Шевченко известен своей поддержкой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, с которым не раз встречался.