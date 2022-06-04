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Дмитро Белянський

Що має відповісти українець, якщо за кордоном його спитають

Дмитро Белянський

Член Наглядової Ради Медіа Групи Україна

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4 червня, 18:01
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Телеграм-канал "Переміщені особи (DP) продовжують опитувати українців про те, як правильно відповідати на політичні питання іноземців з підтекстом

Ні, вам не здається, що половина учасників групи українських біженців у Telegram у тих містах та країнах, де ви зараз є, є власником російських паспортів. Як і анонімні очевидці і знайомі очевидців всіх подій, які охоче вкидають своє вкрадливе або явне "невсетакоднозначно" не тільки у всі паблики соціальних мереж, а й у живе спілкування з довірливими європейцями – так, це сітка.

Більше про це – у Telegram-каналі Переміщені особи (DP) "

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І як масштабно ви собі не уявляли сітку російської пропаганди в Європі, помножте свої уявлення про неї ще на порядок. Вона в рази масштабніша. Масштабне значить ефективне, але воно впливає. Так, будь-якому українцю цих росіян видно в соцмережах неозброєним поглядом і їх наратив завжди виглядає недоречним маренням (особливо коли вони постять його в групах, присвячених виключно побутовим питанням). Але в результаті всіх цих вправ у нас виробляється страшно шкідливий рефлекс втоми – втома по колу відповідати на ідіотські питання та заперечувати брехню.

Тим часом основні зусилля російської пропаганди якраз і спрямовані на те, щоб усі ці ідіотські питання виникли у європейців. І коли б вони прийшли з ними до вас, у вас просто не було вже сил відповісти, ви просто відмахнулися б.

Вибачте, я наведу явно вже знайомий вам список:

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  • Чому саме до нашої країни приїхали?
  • Чому ми маємо за вас платити?
  • Чому через вашу війну у нас зростають ціни?
  • Чому ми дали вам зброю, а ви ще не взяли москву?
  • Чому ви тут, а не у себе в країні?
  • Чому Європа має платити за вашу війну?
  • Чому ви оформляєте статус, а не просто сидите туристом?
  • Чому ви самі не платите за себе?
  • Чому ви пішли працювати?
  • Чому ви не пішли працювати?
  • Ви справді збираєтеся відновлювати ядерну зброю?
  • Яка нам різниця, хто з вас переможе?
  • Яка різниця, чиїй пропаганді вірити?
  • Чи не принесете ви війну до мене в країну?
  • У вашому рідному місті вже не стріляють, чому не повертаєтесь?
  • Звідки ви знаєте, що росіяни скоюють військові злочини, адже ви тут самі?
  • Як так вийшло, що ви не змогли запобігти війні?
  • Чому б вам не заспокоїтись і просто не пожити, не думаючи про війну?
  • Чому ви не допомагаєте російським зупинитися?
  • Не все ж таки російські погані, є і хороші?
  • Чому ваш президент не слухає, що йому наші кажуть?

Як ви знаєте, список нескінченний і замкнутий по контуру. Але що важливо – найбільш очевидним чином ми маємо справу з ситуацією, коли ідіотські питання чуємо в одному місці, а втому на них відповідати набуваємо в іншому. При цьому здатність та готовність 7 мільйонів українців, переміщених до Європи за 100 днів війни, відповідати на будь-які прямі питання, які їм ставлять європейці у живому спілкуванні, залишається безумовним способом ефективної боротьби з роспропагандою.

Але як правильно відповісти? Що треба відповідати?

Весь цей тиждень у своєму телеграм-каналі DP (Displaced_Person), за підтримки телеграм-каналів "Сьогодні" та "Україна 24", я проводив невеликий експеримент, з результатами якого хочу вас сьогодні познайомити.

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Спочатку було обрано 5 питань на кшталт наведеного вище списку:

  • Навіщо вам стільки нашої зброї?
  • Коли ви збираєтесь назад до України?
  • Чому деякі українці ще говорять російською?
  • Чому б вам просто не припинити цю війну за будь-яких умов?
  • Чи здатна маленька Україна на велику перемогу над Росією та на яку?

Далі до кожного з цих питань було запропоновано чотири варіанти відповіді. Це були не соціологічно різноманітних відповіді, а саме такі відповіді, які кожен із нас може вважати більш-менш правильними. Таким чином, на кожне запитання пропонувалося чотири свідомо правильні варіанти відповіді.

При цьому було поставлено умовою, що це відповіді, які ми даємо закордоном. Тобто це не те, що між собою говоримо, це безпосередньо на експорт.

Ось що сталося після голосування.

Ймовірно, єдино правильною відповіддю для європейця на запитання, коли додому, є відповідь – "як тільки твій уряд скаже". Не можна ж виносити за дужки контекст, хто й чому питає, і з якою метою цікавиться.

Але ж це на те й експеримент, щоб скласти рекомендації. Їх, за його результатами, лише три.

  • По перше, виписуйте ідіотські та очевидні питання. Де б вони не звучали, хто б їх не вимовляв, знайте – ви побачили, значить, і вам зададуть, у найнесподіванішому контексті, і треба бути заздалегідь готовим до відповіді.
  • По-друге, спробуйте підготувати всі можливі правильні варіанти відповідей – такими можна вважати лише ті, які допомагають нам якнайшвидше виграти цю війну.
  • По-третє, будь ласка, завжди враховуйте, кому ви відповідаєте, оскільки відповідь, яка вам особисто найбільше подобається, може спрацювати навпаки.

За інструкціями, що й коли казати, нікуди ходити не треба.

Дружно приймаємо шифрограми безпосередньо зі звернень президента Зеленського. Ось що він, наприклад, сказав нації у вівторок:

"Кожен і кожна на всіх рівнях мають бути зараз лобістами постачання нашій державі сучасної важкої зброї, сучасної артилерії. Усіх тих систем, які справді можуть прискорити перемогу України. Говоріть про це всюди, де це корисно і де це почують. Говоріть політикам держав-партнерів , представникам іноземних ЗМІ, навіть вашим друзям за кордоном. Цей наратив про необхідність надавати Україні достатньо зброї для перемоги має зберігатися постійно".

Але якщо серйозно, то ми протистоїмо витонченій роспропаганді за рахунок простої української правди, і в цьому наша по-справжньому головна перевага. Тому всі потрібні відповіді давно всередині кожного з нас. Залишилося лише їх систематизувати та застосувати.

Візьміть участь у обговоренні на Telegram-каналі " Переміщені особи (DP) "

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