Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
📺 Литва проти Кремля ⚔ Відступ із Сєвєродонецька 🚨 Ракетний удар по Києву Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

В МВС України оцінили реальність початку вторгнення з Білорусі

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 червня, 18:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Віктор Андрусів назвав основні чинники впливу на ситуацію
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Армія Білорусі навряд чи піде на вторгнення в Україну, і є кілька причин цього. Про них розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" радник глави МВС Віктор Андрусів, повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

За його словами, білоруська армія дуже маленька – лише 7-9 тисяч боєздатних солдатів. Крім того, це не професійна армія, там немає контрактників, і вона складається з призовників.

Реклама

Ще одна причина в тому, що мотивація білоруських військових значно похитнулася після того, як вони побачили реальну здатність воювати ЗС РФ, яких вважали "другою армією світу".

Є й політична причина. Річ у тому, що Лукашенко — нелегітимний президент, і йому потрібний силовий ресурс усередині країни, щоб тримати в покірності народ.

Якщо збройні сили Білорусі таки зважаться на вторгнення в Україну, вони будуть розбиті, якщо не втечуть, наголосив Андрусів.

Реклама

Він також розповів, що збільшить можливість вторгнення білоруських військових в Україну. Це можливо, якщо армія РФ сконцентрує свої сили в Білорусі для нового вторгнення на північ України. У такому разі білоруські війська можуть виступити як додаткові сили.

Росія втягує Білорусь у війну

Кремль планує підрив житлових будинків у білоруському Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Туди вже прибули диверсійні групи. Про це заявили в Головному управлінні розвідки МО України.

Одночасно Росія збільшує військову присутність у Білорусі. Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджене про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ. Росіяни також планують нарощувати чисельність оперативно-тактичної авіації на території Білорусі.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в цитатах
Допомога під час війни
Більше новин
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 26 червня
1
Особовий склад 34850
Особовий склад
2
Танки 1532
Танки
3
ББМ 3659
ББМ
4
Артилерія 764
Артилерія
5
Засоби ППО 99
Засоби ППО
6
РСЗВ 243
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 184
Гелікоптери
9
БПЛА 630
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2564
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Олександр Мостовий - полковник авіації, військовий льотчик ЗСУ, депутат Миргородської міськради (Полтавська обл.). З перших днів вторгнення б’ється з окупантами у повітрі. Під Васильковом збив російський Іл-76, а також два гелікоптери Мі-24, чим не допустив висадку десанту з озброєнням... За особисту мужність - Герой України.
Історії звитяг
Куди вкласти гроші?
Всі до банку!
Хіт літа 2022 🔥
Слухати трек
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Грошове питання
Що буде із курсом долара?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.73

Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1837
2
Бельгія Бельгія
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франція Франція
1764
5
Англія Англія
1737
6
Іспанія Іспанія
1716
7
Італія Італія
1713
8
Нідерланди Нідерланди
1679
9
Португалія Португалія
1675
10
Данія Данія
1665
Яке місце в України
Опитування
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.6
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.7
4
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.0/35.5
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
34.9/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.55
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
33.0/35.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
Як не втратити гроші💰
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21249.44

Binance Coin (BNB)

237.85

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

58.16

Theta (THETA)

1.39

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більшіі суми.
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Love is... 💙💛
За що ми любимо Ужгород
Сакури в Ужгороді

Сакури в Ужгороді

Торт "Ужгород"

Торт "Ужгород"

Дегустаційна зала "СироВина"

Дегустаційна зала "СироВина"

Бограч

Бограч

Ужгородський замок

Ужгородський замок

Вiдвiдати мiсто писля перемоги
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
Ніколь Кідман, 20 червня — 56 років
Ніколь Кідман, 20 червня — 56 років
принц Вільям, 21 червня — 40 років
принц Вільям, 21 червня — 40 років
Кріс Пратт, 21 червня — 43 роки
Кріс Пратт, 21 червня — 43 роки
Сергій Притула, 22 червня — 41 рік
Сергій Притула, 22 червня — 41 рік
Аріана Гранде, 26 червня — 29 років
Аріана Гранде, 26 червня — 29 років
1 /2
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на льняні костюми
Оновлюємо літній гардероб
Доповнюємо босоніжками

Доповнюємо босоніжками

Стилізуємо з кросівками

Стилізуємо з кросівками

Поєднуємо з сандалями

Поєднуємо з сандалями

Купити українське🇺🇦

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти