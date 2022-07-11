В Одесі СБУ піймала агента Росії: в чому його звинувачують (відео)

У зрадника знайшли таємну переписку з окупантами

Затриманий збирав інформацію про протикорабельні комплекси / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України затримала в Одесі агента російських окупантів, який розвідував позиції протикорабельних комплексів українських Збройних сил.

Як повідомляє пресслужба СБУ, відомство запобігло спробам окупантів встановити місцезнаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України. Отримані координати РФ планувала використати для здійснення серії ракетних ударів на півдні.

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"За даними слідства, зрадник був завербований представником спецслужб РФ для проведення підривної діяльності в Одесі. Для комунікації між собою вони використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал. Саме через нього агент одержував завдання та "звітував" про їх виконання. Інше завдання, яке стояло перед зрадником, – це формування розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації на півдні", – розповіли в СБУ.

Виявлені позиції українських Сил оборони він мав переправляти у вигляді фотоматеріалів та електронних карт з позначками геолокацій. Під час слідчих дій у затриманого виявлено мобільний термінал з доказами незаконної діяльності, у тому числі таємну переписку з окупантами.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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СБУ затримала шанувальника Шарія, який працював на ФСБ

Служба безпеки України раніше затримала агента ФСБ, який збирав дані щодо об'єктів України. Вони могли стати метою обстрілу Росії. Зрадника затримали "на гарячому" – під час зйомки одного з військових об’єктів.

Зловмисником виявився місцевий мешканець, колишній працівник органів виконавчої влади та активний "шанувальник" забороненої партії Шарія.

Російські спецслужби регулярно підтримували з ним зв'язок. Їх цікавили координати не лише підрозділів силових структур і військових частин, а й адмінбудівель органів державної влади.