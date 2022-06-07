СБУ у Києві викрила агента спецслужб РФ: що він робив для ворога

Агент Кремля створив масштабну пропагандистську мережу, яка охоплювала мільйони користувачів

Працівники СБУ спіймали агента окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України викрила агента РФ, який створив в Україні 20 проросійських інтернет-ЗМІ.

Як повідомляє пресслужба СБУ у Facebook, зловмисником виявився мешканець Києва. Його курували спецслужби країни-агресора, щоб максимально поширити ідеї "русского мира".

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"Киянину поставили завдання створити понад 20 інтернет-ЗМІ. У них регулярно виправдовували збройну агресію РФ та глорифікували її учасників. Крім того, через ці вебресурси активно розганялася завідомо неправдива інформація про ЗСУ, дискредитувалися українські захисники. Загальна аудиторія даних ресурсів налічувала понад 2,2 млн унікальних користувачів на місяць", – йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі СБУ затримали агента та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною та заперечується збройна агресія РФ проти України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з можливою конфіскацією майна.

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СБУ затримала шанувальника Шарія, який працював на ФСБ

Служба безпеки України раніше затримала агента ФСБ, який збирав дані щодо об'єктів України. Вони могли стати метою обстрілу Росії. Зрадника затримали "на гарячому" – під час зйомки одного з військових об’єктів.

Зловмисником виявився місцевий мешканець, колишній працівник органів виконавчої влади та активний "шанувальник" забороненої партії Шарія.

Російські спецслужби регулярно підтримували з ним зв'язок. Їх цікавили координати не лише підрозділів силових структур і військових частин, а й адмінбудівель органів державної влади.