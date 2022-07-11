В Одессе СБУ поймала агента России: в чем его обвиняют (видео)

У предателя нашли тайную переписку с оккупантами

Задержанный собирал информацию о противокорабельных комплексах / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины задержала в Одессе агента российских оккупантов, который разведывал позиции противокорабельных комплексов украинских Вооруженных сил.

Как сообщает пресс-служба СБУ, ведомство предотвратило попытки оккупантов установить местонахождение и перемещение украинских воинских подразделений, противокорабельных комплексов и систем противовоздушной обороны в причерноморских районах Украины. Полученные координаты РФ планировалось использовать для осуществления серии ракетных ударов на юге.

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"По данным следствия, предатель был завербован представителем спецслужб РФ для проведения подрывной деятельности в Одессе. Для коммуникации между собой они использовали специально созданный анонимный Телеграмм-канал. Именно через него агент получал задания и "отчитывался" об их выполнении. Другое задание, которое стояло перед изменником – это формирование разветвленной агентурной сети для сбора разведывательной информации на юге", – рассказали в СБУ.

Обнаруженные позиции украинских сил обороны он должен был переправлять в виде фотоматериалов и электронных карт с пометками геолокаций. В ходе следственных действий у задержанного обнаружен мобильный терминал с доказательствами незаконной деятельности, в том числе тайная переписка с оккупантами.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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СБУ задержала поклонника Шария, работавшего на ФСБ

Служба безопасности Украины раньше задержала агента ФСБ, который собирал данные об объектах Украины. Они могли бы стать целью обстрела России. Предателя задержали "на горячем" – во время съемки одного из военных объектов.

Злоумышленником оказался местный житель, бывший работник органов исполнительной власти и активный поклонник запрещенной партии Шария.

Российские спецслужбы регулярно поддерживали с ним связь. Их интересовали координаты не только подразделений силовых структур и воинских частей, но и админзданий органов государственной власти.