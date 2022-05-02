В окупованому Ізюмі окупанти глушать зв'язок вже тиждень

З окупованим російськими військами Ізюмом Харківської області вже тиждень немає зв’язку.
Про це повідомив у Facebook начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник.
"Рашисти посилили засоби радіоелектронної боротьби в Ізюмі. Зв’язку з містом немає вже тиждень", – написав він.
Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що російські окупанти вже тривалий час не отримують підкріплення та зазнають великих втрат на Ізюмському напрямку.
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"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."