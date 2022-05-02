В окупованому Ізюмі окупанти глушать зв'язок вже тиждень

Росіяни посилили засоби радіоелектронної боротьби в місті

Окупанти посилили засоби радіоелектронної боротьби в Ізюмі. / Фото: Колаж: Сьогодні

З окупованим російськими військами Ізюмом Харківської області вже тиждень немає зв’язку.

Про це повідомив у Facebook начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

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"Рашисти посилили засоби радіоелектронної боротьби в Ізюмі. Зв’язку з містом немає вже тиждень", – написав він.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що російські окупанти вже тривалий час не отримують підкріплення та зазнають великих втрат на Ізюмському напрямку.

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