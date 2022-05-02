В оккупированном Изюме оккупанты глушат связь уже неделю

С оккупированным российскими войсками Изюмом Харьковской области уже неделю нет связи.
Об этом сообщил в Facebook начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник.
"Рашисты ужесточили средства радиоэлектронной борьбы в Изюме. Связи с городом нет уже неделю", – написал он.
Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отметил, что российские оккупанты уже долгое время не получают подкрепления и несут большие потери на Изюмском направлении.
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"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."