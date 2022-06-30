В ОП пояснили ситуацію із посланням Зеленського Путіну через президента Індонезії

З'ясувалося, що президент Індонезії Джоко Відодо, який вважає, що він вдало злітав до міжнародного злочинця Володимира Путіна, щось наплутав із передачею господареві Росії якогось послання від президента України Володимира Зеленського. В Офісі президента спростували будь-яке послання для Путіна.
Про це заявив у коментарі Укрінформу прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.
Коментар
"Президент України, якщо хоче до когось звернутися, він робить це публічно у своїх щоденних зверненнях", – сказав Никифоров.
Представник Офісу президента зазначив, що основною темою переговорів президентів України Володимира Зеленського та Індонезії Джоко Відодо під час їхньої зустрічі напередодні в Києві було розблокування українських портів для експорту зерна.
"Блокування українських портів було головною темою на переговорах президентів у Києві. Росія несе повну відповідальність за зрив експорту як до Індонезії, так і до інших регіонів світу. І вона ж відповідатиме за продовольчу кризу, яка може виникнути, якщо терміново не розблокувати українські порти. Саме про це Володимир Зеленський у деталях розповів Джоко Відодо", – сказав Никифоров.
Двосторонні відносини
- 29 червня індонезійський лідер відвідав Україну з візитом і мав нагоду переговорити із Зеленським.
- До цього він отримав можливість побачити на власні очі, що наробили окупанти в Ірпені.
- Ще раніше Відодо хотів побачити на саміті G20, який восени відбудеться на острові Балі, міжнародного терориста Путіна, доки західні країни не пояснили індонезійському лідерові, що це робити не можна.
- У результаті Відодо вирушив у дві воюючі країни і знову щось наплутав.
- За результатами візиту до Кремля, Відодо заявив, що Путін йому гарантував безпеку постачання продовольства з України: "Пан Путін сказав, що Росія гарантує безпеку постачання продовольства та добрив не лише з Росії, а й з України. Особливо щодо поставок через море з України, пан Путін сказав, що гарантує".