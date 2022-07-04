В ОП спростували фейки російських ЗМІ

Окупанти продовжують поширювати брехню

Лещенко спростував фейки російських медіа/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко спростував фейки Російської Федерації про те, що Україна начебто мала плани розмістити у Сєвєродонецьку базу НАТО.

Про це він сказав під час брифінгу.

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"Росмедіа активно розкручують фейк про те, що начебто на території Сєвєродонецька Україна планувала збудувати військову базу НАТО. Роблять це зі зрозумілою метою. російські пропагандисти синхронно повідомляють, що начебто цей аеродром мав стати точкою наступу та подальшого розчленування Росії", — сказав Лещенко.

Радник керівника Офісу президента зазначив, що через такі заяви РФ намагається пояснити свої дії проти України, мовляв, це була самооборона.

"Звичайно, це брехня, і жодних планів відкривати базу НАТО на території Сєвєродонецька Україна не мала. Їх неможливо було відкрити ці бази, тому що бази НАТО відкриваються лише на території держав-членів Альянсу, а Україна не має навіть статусу кандидата до НАТО", — підкреслив радник.

Крім того, Лещенко спростував ще один пропагандистський фейк Росії про начебто бажання Польщі розчленувати Україну.

"З такою заявою виступив керівник служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін. За версією Наришкіна, Польща начебто збирається збудувати на території України проксі-державу під захистом польських Збройних сил, а центральні регіони України будуть буферною зоною", — розповів радник керівника ОП.

Радник підкреслив, що насправді це тільки підтверджує той пропагандистський вкид про те, що Росія зробила ще на початку війни, коли заявляла про намір розчленувати Україну на декілька держав.

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"Тепер цими фейками Росія намагається зняти з себе повний тягар відповідальності за агресію проти України. Мовляв, ця агресія це не тільки російський план, але й і польський. Це брехня. Жодних намірів створювати на території України проксі-держави у Польщі нема, а пропаганда Росії повторює саму себе, тільки кількамісячної давнини", — сказав він.

Окупанти заманюють маріупольців назад до міста цинічним фейком

Підконтрольні росіянам пабліки поширили "секретну" інформацію про будинки в окупованому Маріуполі, які підлягають знесенню. Зробили це для того, щоб заманити назад в окуповане місто людей, які змушені були виїхати через війну. Про таке повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, інформація щодо "знесення" будинків розповсюджується досить швидко і викликає шалений резонанс серед маріупольців в евакуації.

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"Ця інформація є свідомим фейком. Проаналізувавши перелік будівель ми впевнено можемо заявити, що найменш 30 відсотків з цього переліку взагалі не мають пошкоджень", – заявив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя пояснив, що мета поширення такої дезінформації єдина – через психологічний вплив та страх втратити останнє змусити маріупольців з евакуації повернутись додому в окупований Маріуполь. Адже у росіян катастрофічна нестача працездатного населення.

"Тож – не вірте. Не переймайтеся і не піддавайтесь паніці. Вас свідомо тягнуть в дорогу в один кінець для використання в якості сучасних рабів Росії. Це робота російського ІПСО і з реаліями знесення будівель немає нічого спільного", – переконаний Андрющенко.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, як Росія вкотре видала фейк про візит Герасимова в Україну. Також ми писали, що окупанти викрили фейки роспропаганди своїми селфі.