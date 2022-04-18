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У РФ "відмовникам" серед військових погрожують розправою над родичами – розвідка

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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18 квітня, 15:30
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Військові РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Військові РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

В армії РФ продовжується хвиля відмов від участі у війні проти України. Співробітники ФСБ погрожують розправою над родичами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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"З військовослужбовцями, які відмовилися їхати в Україну, "працюють" заступники командирів підрозділів з воєнно-політичної роботи та співробітники ФСБ. Людей переконують взяти участь у наступальних діях. В разі повторної відмови – погрожують розправами з родичами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тим, кого не вдалося переконати, заносять запис до особистої справи "Відмовився від участі у спеціальній військовій операції на території "ЛНР", "ДНР" та України". Аналогічний запис роблять і тим, хто перебуває у пунктах постійної дислокації.

Також є й ті, хто прибув у частині під час ротації, однак відмовився брати участь у бойових діях. Їм ставлять штамп "Здійснив ухилення від виконання обов'язків військової служби та службово-бойових завдань під час проведення спеціальної військової операції на території України".

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"Також застосовуються "специфічні" методи переконання: зокрема, обіцяна виплата за поранення чи контузію у сумі 3 млн руб. здійснюється лише у випадку повернення військовослужбовця в підрозділ для подальшої участі у бойових діях", – додає пресслужба.

Також командування здійснює заходи щодо приховування реальної кількості вбитих військових. Їхні тіла накопичуються в моргах населених пунктів Ростовської області.

Раніше ми повідомляли, що військові РФ знищують свою техніку, щоб показати командирам "успіхи спецоперації".

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Також нагадаємо, російські військові, які повернулися з України, намагаються звільнитися.

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Герої не вмирають!

Особисто знищив дві ворожі БМД. Володимир Балюк – десантник, позивний "Балу", головний сержант роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Відбиваючи атаку ворога, за допомогою "джавеліна" підірвав дві бойові машини десанту росіян, після чого наступ окупантів захлинувся. Загинув у тому ж бою. Герой України. Посмертно.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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