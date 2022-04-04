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Російські військові, які повернулися з України, намагаються звільнитися – Генштаб

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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4 квітня, 19:46
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Хоч росіянам і не називають офіційну кількість втрат в Україні, вони розуміють, що їм пощастило повернутися
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові, які повернулися з війни в Україні, намагаються звільнитися. Окупанти зазнали значних втрат, а командування ЗС Російської Федерації не оголошує офіційних даних.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

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Втрати ворога

У Москві лише двічі оголошували втрати особового складу угрупування військ, що веде бойові дії на території нашої держави.

Не зважаючи на так звану "офіційну" російську кількість втрат періодично стає відомо про втрати окремих частин і підрозділів окупантів. За наявною інформацією, втрати 20-ї мотострілецької дивізії (Камишин, Волгоградська область) 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, зокрема: 33-го, 255-го, 294-го мотострілецьких полків, які повернулись в пункти постійної дислокації, склали до 40% особового складу, озброєння та військової техніки.

Як наслідок – значна частина військовослужбовців, яким пощастило повернутися, намагається звільнитися.

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Для лікування поранених росіян не вистачає медиків

Наявні військові медичні заклади Росії та Білорусі не дозволяють забезпечити лікування такої значної кількості поранених на території України військовослужбовців окупаційних військ.

Так, медичний персонал центральної районної лікарні у Глушково Курської області переведено на посилений режим чергування. Це пов’язано з тим, що в період з 29 березня по 2 квітня, з території Сумської області до зазначеного лікувального закладу надійшло близько 100 поранених окупантів.

В місті Ізюм, через значні втрати особового складу підрозділів 237-го танкового полку та 752-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії, загарбники були вимушені обладнати польовий шпиталь в приміщенні місцевої школи.

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На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Пологи, військовослужбовці збройних сил російської федерації захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Персонал і хворих попередили про заборону повертатись до лікарні. В приміщенні лікарні залишились поранені окупанти.

Росія терміново готує заміну вбитим офіцерам

Наявні втрати офіцерського складу російське військове керівництво намагається поповнити за рахунок офіцерів вищих військових навчальних закладів. За наявною інформацією, у військовій академії зв’язку, що у Санкт-Петербурзі, здійснюється термінова підготовка офіцерів до заміщення посад в бойових військових частинах.

Сіверський та Слобожанський напрямки

На Сіверському напрямку обстановка змін не зазнала. Триває ліквідація наслідків діяльності російських окупаційних військ.

На Слобожанщині, в місті Ізюм, противник проводить фільтраційні заходи та примусове вивезення місцевих жителів на територію Російської Федерації.

Херсонський напрямок

На тимчасово зайнятих окупантами територіях Херсонської області тривають бойові дії. Навколо Нової Каховки противник посилив пропускний режим на блокпостах. Загарбники вдаються до затримання мирних жителів та примушення їх до інженерного обладнання позицій. Почастішали випадки незаконного вилучення транспортних засобів у населення.

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Ігор Карчевський - викладач Острозької академії, полковник запасу. В перші дні війни пішов на фронт. Кандидат психологічних наук, викладач, якого дуже поважали і цінували тисячі студентів, загинув під час бою під Києвом, проявивши неймовірну мужність в боротьбі за рідну країну.

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