В РФ "отказникам" среди военных угрожают расправой над родственниками – разведка

Деморализация российских оккупантов нарастает

Военные РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

В армии РФ продолжается волна отказов от участия в войне против Украины. Сотрудники ФСБ угрожают им расправой над родственниками.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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"С военнослужащими, которые отказались ехать в Украину, "работают" заместители командиров подразделений по военно-политической работе и сотрудники ФСБ. Людей убеждают принять участие в наступательных действиях. В случае повторного отказа – угрожают расправами с родственниками", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тем, кого не удалось убедить, заносят запись в личное дело "Отказался от участия в специальной военной операции на территории "ЛНР", "ДНР" и Украины". Аналогичную запись делают и тем, кто находится в пунктах постоянной дислокации.

Также есть и те, кто прибыл в части в ходе ротации, однако отказался участвовать в боевых действиях. Им ставят штамп "Совершил уклонение от исполнения обязанностей военной службы и служебно-боевых задач во время проведения специальной военной операции на территории Украины".

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"Также применяются "специфические" методы убеждения: в частности, обещана выплата за ранение или контузию в сумме 3 млн рублей осуществляется только в случае возвращения военнослужащего в подразделение для дальнейшего участия в боевых действиях", – добавляет пресс-служба.

Также командование осуществляет меры по сокрытию реального количества убитых военных. Их тела накапливаются в моргах населенных пунктов Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что военные РФ уничтожают свою технику, чтобы показать командирам "успехи спецоперации".

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Также напомним, вернувшиеся из Украины российские военные пытаются уволиться.