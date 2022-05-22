У СБУ розповіли, як російські агенти намагаються проникнути до ЗСУ

Російські військові намагаються проводити розвідувальну діяльність на території України

СБУ розповіла, на які хитрощі йдуть російські військові / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанта щосили намагаються проводити на нашій території розвідувальну діяльність і навіть були спроби проникнути в підрозділ ЗСУ. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Служба безпеки України.

СБУ затримала російського агента, який хотів призватись до бойового підрозділу ЗСУ для розвідувально-підривної діяльності на користь Росії. До того ж зрадник допомагав загарбникам під час тимчасової окупації одного з населених пунктів.

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У Донецькій області затримано мешканця Краматорського району, завербованого окупантами для збирання розвідданих про підрозділи ЗСУ.

Також заочно було повідомлено про підозру одному з командирів Росгвардії, який брав участь у силовому захопленні Запорізької АЕС.

У Луганській області СБУ повідомила про підозру двом колаборанткам з Біловодського райсуду. Вони добровільно погодилися на призначення до так званої "прокуратури ЛНР" та сприяли незаконному переслідуванню місцевих жителів.

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У Києві до суду спрямовано обвинувальний акт щодо чиновника однієї зі столичних лікарень, викритого СБУ на співпраці з окупантами.

РФ "в'є" свої мережі в Україні

Внаслідок спецоперації на території Миколаєва українські спецслужби виявили та нейтралізували розгалужену агентурну мережу Російської Федерації, яка передавала окупантам важливі відомості та готувала приховане проникнення ворожих ДРГ на територію міста.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що отримали список працівників ФСБ Росії, що беруть участь у злочинній діяльності на території Європи. Українські розвідники також опублікували імена, місця роботи, адреси реєстрації та паспортні дані 620 агентів ФСБ, які діють на Заході.

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Служба безпеки України з початку війни ліквідувала понад 20 диверсійно-розвідувальних груп, а понад 350 їх учасників затримано.