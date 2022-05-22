В СБУ рассказали, как российские агенты пытаются проникнуть в ВСУ

Российские военные пытаются проводить разведывательную деятельность на территории Украины

СБУ рассказала, на какие хитрости идут российские военные / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанта всеми силами пытаются проводить на нашей территории разведывательную деятельность и даже были попытки проникнуть в подразделение ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Служба безопасности Украины.

СБУ задержала российского агента, который хотел призваться в боевое подразделение ВСУ для разведывательно-подрывной деятельности в пользу России. К тому же предатель помогал захватчикам во время временной оккупации одного из населенных пунктов.

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В Донецкой области задержан житель Краматорского района, завербованный оккупантами для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.

Также заочно было сообщено о подозрении одному из командиров Росгвардии, который участвовал в силовом захвате Запорожской АЭС.

В Луганской области СБУ сообщила о подозрении двум коллаборанткам из Беловодского райсуда. Они добровольно согласились на назначение в так называемую "прокуратуру ЛНР" и способствовали незаконному преследованию местных жителей.

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В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении чиновника одной из столичных больниц, разоблаченного СБУ в сотрудничестве с оккупантами.

РФ "вьет" свои сети в Украине

В результате спецоперации на территории Николаева украинские спецслужбы выявили и нейтрализовали разветвленную агентурную сеть Российской Федерации, которая передавала оккупантам важные сведения и готовила скрытое проникновение вражеских ДРГ на территорию города.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что получили список сотрудников ФСБ России, участвующих в преступной деятельности на территории Европы. Украинские разведчики также опубликовали имена, места работы, адреса регистрации и паспортные данные 620 агентов ФСБ, действующих на Западе.

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Служба безопасности Украины с начала войны ликвидировала свыше 20 диверсионно-разведывательных групп, а более 350 их участников задержаны.