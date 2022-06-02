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У США обговорять посилення НАТО через загрозу РФ, а у Львові суд почне розглядати справу Киви — ці та інші події 2 червня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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2 червня, 06:00
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Байден і Столтенберг обговорять посилення союзників НАТО, а львівський суд почне розглядати справу зрадника Іллі Киви
Важливі події 2 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 2 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У четвер, 2 червня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує зустрітися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорять посилення союзників по Альянсу на тлі війни, яку Росія розв'язала в Україні. Крім того, сьогодні у Львові суд розгляне справу Киви.

Байден і Столтенберг обговорять посилення союзників НАТО на тлі агресії Росії

2 червня президент США Джо Байден планує зустрітися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні, де обговорить, зокрема посилення союзників по НАТО на тлі війни, яку Росія розв'язала в Україні.

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"Президент разом із радником з питань національної безпеки Джейком Салліваном матиме зустріч у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом", — сказала речниця адміністрації Байдена Карін Жан-П'єр.

Вона додала, що сторони "обговорять заходи з підготовки до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня, а також посилення наших трансатлантичних союзників".

Глава НАТО Єнс Столтенберг наразі перебуває з візитом у США. Вчора він провів низку зустрічей, у тому числі з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном.

Суд почне розглядати справу Киви

Личаківський районний суд Львова призначив підготовче засідання у справі щодо колишнього народного депутата Іллі Киви. Засідання заплановане на 2 червня.

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Згідно з обвинувальним актом, політика обвинувачують за низкою статей Кримінального кодексу України: у публічних закликах до насильницької зміни і повалення конституційного ладу та захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 109), публічних закликах до зміни меж території України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110), державній зраді (ч. 1 ст. 111), публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму представником влади (ч. 2 ст. 436-1), публічних закликах до агресивної війни (ст. 436).

Справу розглядатиме колегія суддів, оскільки Киві загрожує довічне ув'язнення.

"Справа надійшла у провадження Личаківського районного суду Львова відповідно до вимог ч. 9 ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки саме в межах територіальної юрисдикції суду закінчено досудове розслідування", – наголосили у суді.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 2 червня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

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Розклад евакуаційних поїздів на 2 червня:

  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Дніпро — Львів.

Час відправлення може змінюватися.

У Києві стартує ремонт у метро

Між станціями Київського метрополітену "Золоті ворота" та "Театральна" 2 червня розпочнеться плановий почерговий ремонт ескалаторів.

Роботи триватимуть до 19 серпня 2022 року.

Як зазначили у КМДА, капітальний ремонт ескалатора обов’язково проводять після пробігу 150-160 тисяч км. Підйомний механізм повністю розбирається, зношені деталі замінюються.

У Львові піднімуть ціни на проїзд

У Львові підвищили ціни на проїзд в автобусах до 15 грн. Тариф почне діяти 2 червня.

"Вартість проїзду у громадському автотранспорті Львова становитиме 15 грн, хоча перевізники у своїх зверненнях вимагали понад 20 грн, інакше попереджали, що автобуси не виїдуть на маршрути. Усе через те, що в існуючому тарифі ціна на пальне встановлена на рівні 24 грн, а сьогодні вона — майже 60 грн", — повідомили у Львівській міськраді.

Ціна на проїзд у трамваях та тролейбусах залишиться незмінною. Також зберігається безоплатний проїзд для усіх пільгових категорій пасажирів.

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