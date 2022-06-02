В США обсудят усиление НАТО из-за угрозы РФ, а во Львове суд начнет рассматривать дело Кивы — эти и другие события 2 июня

Байден и Столтенберг обсудят усиление союзников НАТО, а львовский суд начнет рассматривать дело предателя Ильи Кивы

Важные события 2 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

В четверг, 2 июня, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудят усиление союзников по Альянсу на фоне войны, которую Россия развязала в Украине. Кроме того, сегодня во Львове суд рассмотрит дело Кивы.

Байден и Столтенберг обсудят усиление союзников НАТО на фоне агрессии России

2 июня президент США Джо Байден планирует встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне, где обсудит, в частности, усиление союзников по НАТО на фоне войны, которую Россия развязала в Украине.

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"Президент вместе с советником по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном будет встречаться в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", — сказала спикер администрации Байдена Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что стороны обсудят мероприятия по подготовке к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня, а также усиление наших трансатлантических союзников.

Глава НАТО Йенс Столтенберг находится с визитом в США. Вчера он провел ряд встреч, в том числе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.

Суд начнет рассматривать дело Кивы

Лычаковский районный суд Львова назначил подготовительное заседание по делу в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы. Заседание запланировано на 2 июня.

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Согласно обвинительному акту, политика обвиняют по ряду статей Уголовного кодекса Украины: в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 109), публичных призывах к изменению границ территории Украины, приведших к гибели людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110), государственной измене (ч. 1 ст. 111), публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима представителем власти (ч. 2 ст. 436-1), публичных призывах к агрессивной войне (ст. 436)

Дело будет рассматривать коллегия судей, поскольку Киви угрожает пожизненное заключение.

"Дело поступило в производство Лычаковского районного суда Львова в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины, поскольку именно в пределах территориальной юрисдикции суда закончено досудебное расследование", — отметили в суде.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 2 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

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Расписание эвакуационных поездов на 2 июня:

16:30 — 234/233 Покровск — Днепр — Львов.

Время отправления может меняться.

В Киеве стартует ремонт в метро

Между станциями Киевского метрополитена "Золотые ворота" и "Театральная" 2 июня начнется плановый очередной ремонт эскалаторов.

Работы продлятся до 19 августа 2022 года.

Как отметили в КГГА, капитальный ремонт эскалатора обязательно производят после пробега 150-160 тысяч км. Подъемный механизм полностью разбирается, изношенные детали заменяются.

Во Львове поднимут цены на проезд

Во Львове повысили цены на проезд в автобусах до 15 грн. Тариф начнет действовать 2 июня.

"Стоимость проезда в общественном автотранспорте Львова составит 15 грн, хотя перевозчики в своих обращениях требовали свыше 20 грн, иначе предупреждали, что автобусы не выедут на маршруты. Все из-за того, что в существующем тарифе цена на топливо установлена на уровне 24 грн, а сегодня она — почти 60 грн", — сообщили во Львовском горсовете.

Цена на проезд в трамваях и троллейбусах остается неизменной. Также сохраняется бесплатный проезд для всех льготных категорий пассажиров.