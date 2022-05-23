У США відбудеться "Рамштайн-2", а окупанту Шишимаріну оголосять вирок — ці та інші події 23 травня

У Штатах група країн формату "Рамштайн" проведе зустріч з оборони України, а російському окупанту Вадиму Шишимаріну оголосять вироку

Важливі події 23 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 23 травня, група країн формату "Рамштайн" проведе зустріч з оборони України. У ній візьмуть участь понад 40 країн. Крім того, сьогодні суд повинен оголосити вирок російському окупанту Вадиму Шишимаріну.

США скликають "Рамштайн-2" з оборони України

23 травня група країн формату "Рамштайн" проведе зустріч з оборони України. У ній візьмуть участь понад 40 країн.

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"Вони зберуться разом, щоб надати Україні допомогу у сфері безпеки та обговорити, як вона виглядатиме у майбутньому", – зазначив речник Міноборони США Джон Кірбі.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, група проводитиме такі зустрічі щомісяця. А деякі країни, які не були присутніми на попередньому подібному заході у квітні, висловили зацікавленість в участі.

На зустрічі міністр оборони України Олексій Резніков надасть оновлену інформацію про поле бою та обговорить, що потрібно Україні для просування вперед.

Окупанту Шишимаріну оголосять вирок

Сьогодні суд має оголосити вирок у справі проти російського військового Вадима Шишимаріна, якого обвинувачують у вбивстві цивільного в Сумській області.

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Зазначимо, що 21-річний сержант Кантемирівської дивізії Московської області вже визнав свою провину. Він заявив, що вистрілити йому наказали.

Шишимарін вибачився за те, що зробив. Він сказав, що не відмовляється від провини і готовий прийняти всі заходи, які будуть. Водночас, адвокат Шишимаріна Віктор Овсянников просить виправдати підсудного. За його словами, той "формально виконував наказ вистрілити та сподівався, що не поцілить".

Своєю чергою прокурор Ярослав Ущапівський сказав, що Шишимарін усвідомлював наказ вбити людину і виконав його, три-чотири рази стріляючи з автомата. Сторона обвинувачення просить від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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"Укрпошта" випускає у продаж марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!"

23 травня у продажі з'явиться марка "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!". Її можна буде придбати у 1500 відділеннях "Укрпошти". Одна особа зможе придбати 2 блоки по 3 марки.

"З 14:00 марки будуть продаватись в 1500 відділеннях Укрпошти по всій країні до рівня райцентрів. Ліміт – 2 блоки по 3 марки на клієнта без винятків. У селах поки ні. Це пізніше", — повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Він зазначив, що на перший тиждень у відділення буде передано 1 мільйон марок, тобто стільки, скільки всього було попередньої марки.

"Що буде, якщо продамо все за день? Дамо ще 1 мільйон марок орієнтовно 27 травня. Теж оголосимо завчасно. Потім ще мільйон і т.п.", — зазначив Смілянський.

У Луганській області зменшать комендантську годину

З 23 травня у Луганській області скоротять комендантську годину. Тепер вона діятиме з 21:00 до 5:00.

"Від завтра, 23 травня, у Луганській області обмеження на пересування і спеціальний режим світломаскування діятимуть з 21:00 до 05:00", — йдеться у повідомленні Луганської обласної державної адміністрації.

В ОВА нагадали, що у ці години за службовими посвідченнями на вулицях та інших громадських місцях мають право перебувати: працівники Луганської ОВА, керівники військових, військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, органів місцевого самоврядування та визначені за їхніми розпорядженнями посадові особи, а також працівники правоохоронних органів, органів військового управління, військових частин та підрозділів ЗСУ.