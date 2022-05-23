В США состоится "Рамштайн-2", а оккупанту Шишимарину объявят приговор — эти и другие события 23 мая

В понедельник, 23 мая группа стран формата "Рамштайн" проведет встречу по обороне Украины. В ней примут участие более 40 стран. Кроме того, сегодня суд должен огласить приговор российскому оккупанту Вадиму Шишимарину.
США созывают "Рамштайн-2" по обороне Украины
23 мая группа стран формата "Рамштайн" проведет встречу по обороне Украины. В ней примут участие более 40 стран.
"Они соберутся вместе, чтобы предоставить Украине помощь в сфере безопасности и обсудить, как она будет выглядеть в будущем", – отметил спикер Минобороны США Джон Кирби.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, группа будет проводить встречи ежемесячно. А некоторые страны, не присутствовавшие на предыдущем подобном мероприятии в апреле, выразили заинтересованность в участии.
На встрече Министр обороны Украины Алексей Резников предоставит обновленную информацию о поле боя и обсудит, что нужно Украине для продвижения вперед.
Оккупанту Шишимарину объявят приговор
Сегодня суд должен объявить приговор по делу против российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве гражданского в Сумской области.
Отметим, что 21-летний сержант Кантемировской дивизии Московской области уже признал свою вину. Он заявил, что выстрелить ему приказали.
Шишимарин принес извинения за то, что сделал. Он сказал, что не отказывается от вины и готов принять все предпринимаемые меры. В то же время, адвокат Шишимарина Виктор Овсянников просит оправдать подсудимого. По его словам, тот "формально выполнял приказ выстрелить и надеялся, что не попадет".
В свою очередь прокурор Ярослав Ущаповский сказал, что Шишимарин сознавал приказ убить человека и выполнил его, три-четыре раза стреляя из автомата. Сторона обвинения просит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
"Укрпочта" выпускает в продажу марку "Русский военный корабль… ВСЕ!"
23 мая в продаже появится марка "Русский военный корабль… ВСЕ!". Ее можно будет приобрести в 1500 отделениях "Укрпочты". Один человек сможет приобрести 2 блока по 3 марки.
"С 14:00 марки будут продаваться в 1500 отделениях Укрпочты по всей стране до уровня райцентров. Лимит – 2 блока по 3 марки на клиента без исключений. В селах пока нет. Это позже", — сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.
Он отметил, что на первую неделю в отделения будет передан 1 миллион марок, то есть столько, сколько всего было предыдущей марки.
"Что будет, если продадим все за день? Дадим еще 1 миллион марок ориентировочно 27 мая. Тоже объявим заранее. Потом еще миллион и т.п.", — отметил Смелянский.
В Луганской области уменьшат комендантский час
С 23 мая в Луганской области сократят комендантский час. Теперь он будет действовать с 21:00 до 5:00.
"С завтрашнего дня, 23 мая, в Луганской области ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будут действовать с 21:00 до 05:00", — говорится в сообщении Луганской областной государственной администрации.
В ОВА напомнили, что в эти часы по служебным удостоверениям на улицах и других общественных местах имеют право находиться: работники Луганской ОВА, руководители военных, военно-гражданских администраций населенных пунктов, органов местного самоуправления и определенные по их распоряжениям должностные лица, а также работники правоохранительных органов, органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ.
Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев