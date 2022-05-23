В США состоится "Рамштайн-2", а оккупанту Шишимарину объявят приговор — эти и другие события 23 мая

В Штатах группа стран формата "Рамштайн" проведет встречу по обороне Украины, а российскому оккупанту Вадиму Шишимарину объявят приговор

Важные события 23 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 23 мая группа стран формата "Рамштайн" проведет встречу по обороне Украины. В ней примут участие более 40 стран. Кроме того, сегодня суд должен огласить приговор российскому оккупанту Вадиму Шишимарину.

США созывают "Рамштайн-2" по обороне Украины

23 мая группа стран формата "Рамштайн" проведет встречу по обороне Украины. В ней примут участие более 40 стран.

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"Они соберутся вместе, чтобы предоставить Украине помощь в сфере безопасности и обсудить, как она будет выглядеть в будущем", – отметил спикер Минобороны США Джон Кирби.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, группа будет проводить встречи ежемесячно. А некоторые страны, не присутствовавшие на предыдущем подобном мероприятии в апреле, выразили заинтересованность в участии.

На встрече Министр обороны Украины Алексей Резников предоставит обновленную информацию о поле боя и обсудит, что нужно Украине для продвижения вперед.

Оккупанту Шишимарину объявят приговор

Сегодня суд должен объявить приговор по делу против российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве гражданского в Сумской области.

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Отметим, что 21-летний сержант Кантемировской дивизии Московской области уже признал свою вину. Он заявил, что выстрелить ему приказали.

Шишимарин принес извинения за то, что сделал. Он сказал, что не отказывается от вины и готов принять все предпринимаемые меры. В то же время, адвокат Шишимарина Виктор Овсянников просит оправдать подсудимого. По его словам, тот "формально выполнял приказ выстрелить и надеялся, что не попадет".

В свою очередь прокурор Ярослав Ущаповский сказал, что Шишимарин сознавал приказ убить человека и выполнил его, три-четыре раза стреляя из автомата. Сторона обвинения просит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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"Укрпочта" выпускает в продажу марку "Русский военный корабль… ВСЕ!"

23 мая в продаже появится марка "Русский военный корабль… ВСЕ!". Ее можно будет приобрести в 1500 отделениях "Укрпочты". Один человек сможет приобрести 2 блока по 3 марки.

"С 14:00 марки будут продаваться в 1500 отделениях Укрпочты по всей стране до уровня райцентров. Лимит – 2 блока по 3 марки на клиента без исключений. В селах пока нет. Это позже", — сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Он отметил, что на первую неделю в отделения будет передан 1 миллион марок, то есть столько, сколько всего было предыдущей марки.

"Что будет, если продадим все за день? Дадим еще 1 миллион марок ориентировочно 27 мая. Тоже объявим заранее. Потом еще миллион и т.п.", — отметил Смелянский.

В Луганской области уменьшат комендантский час

С 23 мая в Луганской области сократят комендантский час. Теперь он будет действовать с 21:00 до 5:00.

"С завтрашнего дня, 23 мая, в Луганской области ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будут действовать с 21:00 до 05:00", — говорится в сообщении Луганской областной государственной администрации.

В ОВА напомнили, что в эти часы по служебным удостоверениям на улицах и других общественных местах имеют право находиться: работники Луганской ОВА, руководители военных, военно-гражданских администраций населенных пунктов, органов местного самоуправления и определенные по их распоряжениям должностные лица, а также работники правоохранительных органов, органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ.