Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇮🇩 Президент Польши в Киеве 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Страна Подробности

В США состоится "Рамштайн-2", а оккупанту Шишимарину объявят приговор — эти и другие события 23 мая

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 мая, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Штатах группа стран формата "Рамштайн" проведет встречу по обороне Украины, а российскому оккупанту Вадиму Шишимарину объявят приговор
Важные события 23 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 23 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 23 мая группа стран формата "Рамштайн" проведет встречу по обороне Украины. В ней примут участие более 40 стран. Кроме того, сегодня суд должен огласить приговор российскому оккупанту Вадиму Шишимарину.

США созывают "Рамштайн-2" по обороне Украины

23 мая группа стран формата "Рамштайн" проведет встречу по обороне Украины. В ней примут участие более 40 стран.

Реклама

"Они соберутся вместе, чтобы предоставить Украине помощь в сфере безопасности и обсудить, как она будет выглядеть в будущем", – отметил спикер Минобороны США Джон Кирби.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, группа будет проводить встречи ежемесячно. А некоторые страны, не присутствовавшие на предыдущем подобном мероприятии в апреле, выразили заинтересованность в участии.

На встрече Министр обороны Украины Алексей Резников предоставит обновленную информацию о поле боя и обсудит, что нужно Украине для продвижения вперед.

Оккупанту Шишимарину объявят приговор

Сегодня суд должен объявить приговор по делу против российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве гражданского в Сумской области.

Реклама

Отметим, что 21-летний сержант Кантемировской дивизии Московской области уже признал свою вину. Он заявил, что выстрелить ему приказали.

Шишимарин принес извинения за то, что сделал. Он сказал, что не отказывается от вины и готов принять все предпринимаемые меры. В то же время, адвокат Шишимарина Виктор Овсянников просит оправдать подсудимого. По его словам, тот "формально выполнял приказ выстрелить и надеялся, что не попадет".

В свою очередь прокурор Ярослав Ущаповский сказал, что Шишимарин сознавал приказ убить человека и выполнил его, три-четыре раза стреляя из автомата. Сторона обвинения просит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Реклама

"Укрпочта" выпускает в продажу марку "Русский военный корабль… ВСЕ!"

23 мая в продаже появится марка "Русский военный корабль… ВСЕ!". Ее можно будет приобрести в 1500 отделениях "Укрпочты". Один человек сможет приобрести 2 блока по 3 марки.

"С 14:00 марки будут продаваться в 1500 отделениях Укрпочты по всей стране до уровня райцентров. Лимит – 2 блока по 3 марки на клиента без исключений. В селах пока нет. Это позже", — сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Он отметил, что на первую неделю в отделения будет передан 1 миллион марок, то есть столько, сколько всего было предыдущей марки.

"Что будет, если продадим все за день? Дадим еще 1 миллион марок ориентировочно 27 мая. Тоже объявим заранее. Потом еще миллион и т.п.", — отметил Смелянский.

В Луганской области уменьшат комендантский час

С 23 мая в Луганской области сократят комендантский час. Теперь он будет действовать с 21:00 до 5:00.

"С завтрашнего дня, 23 мая, в Луганской области ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будут действовать с 21:00 до 05:00", — говорится в сообщении Луганской областной государственной администрации.

В ОВА напомнили, что в эти часы по служебным удостоверениям на улицах и других общественных местах имеют право находиться: работники Луганской ОВА, руководители военных, военно-гражданских администраций населенных пунктов, органов местного самоуправления и определенные по их распоряжениям должностные лица, а также работники правоохранительных органов, органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробности
💵 помощь во время войны
Еще больше льгот
Судьба героев "Азовстали"
Детали эвакуации
Хроника обстрелов
Подробностси
💙💛 Украинцы за границей
Как выжить?
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости в Украине
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:50 22 мая
1
Личный состав 29050
Личный состав
2
Самолеты 204
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1285
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артиллерия 599
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 470
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2194
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Пани Алина - мать разведчика из бригады гетмана Ивана Сирко, погибшего в бою под Харьковом. После смерти сына стала активным донором крови для раненых бойцов. "Сергей свою кровь в бою отдал. Может, я своей хоть кого-нибудь другого спасу" - говорит женщина.
История матери
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин
Честный прогноз
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30127.45

Binance Coin (BNB)

318.32

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

70.98

Theta (THETA)

1.28

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
12:35
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
24 мая Руслана, 49 лет
24 мая Руслана, 49 лет
26 мая Ленни Кравиц, 58 лет
26 мая Ленни Кравиц, 58 лет
26 мая Хелен Бонэм Картер, 56 лет
26 мая Хелен Бонэм Картер, 56 лет
28 мая Кайли Миноуг, 54 года
28 мая Кайли Миноуг, 54 года
31 мая Колин Фаррел, 46 лет
31 мая Колин Фаррел, 46 лет
1 /2
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Опрос
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн
HOT News
Pink Floyd с Украиной!
Cоздали одежду с украинской символикой

Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев

Instagram недели
62-летний немец, который носит юбки и каблуки
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.92

Тренд на вышиванку
Должна быть у каждого в гардеробе
В красных оттенках

В красных оттенках

В национальной стилистике

В национальной стилистике

В черных оттенках

В черных оттенках

Где купить?

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять