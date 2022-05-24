В трох прикордонних областях запровадили ряд обмежень для українців: список

Заборони діятимуть до завершення дії воєнного стану

Україна ввела нові обмеження на кордоні з Білоруссю. / Фото: Колаж: Сьогодні

В межах прикордонних районів Київської, Житомирської та Рівненської областей запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження. Вони діятимуть до закінчення воєнного стану.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Зокрема, поблизу кордону з Білоруссю буде заборонено:

пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт з 22.00 вечора до 05.00 ранку;

перебування осіб у лісових масивах;

перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;

здійснення фото-, відеознімання доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;

використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;

носіння військової форми одягу;

проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.

Дія обмежень не поширюється на представників військових формувань.

У Білорусі стягують "Іскандери" до кордону з Україною

У Білорусі досі частково залишаються військові Російської Федерації. Водночас продовжують фіксувати запуски ракет з території Білорусі по Україні.

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22 травня, вперше за тривалий час моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала переміщення ОТРК "Іскандер" до кордону з Україною. Також йдеться про те, що в Брестській області все ще залишається російська техніка.

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